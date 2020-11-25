Казахстан: партія Назарбаєва висунула кандидатом у депутати його дочку

Колишню голову сенату Казахстану Дарігу Назарбаєву – старшу дочку колишнього президента Нурсултана Назарбаєва – висунули кандидатом у депутати мажилісу (нижня палата парламенту) від партії «Нур Отан», яку очолює Назарбаєв, пише казахська служба Радіо Свобода.

На партійному з’їзді в Нур-Султані затвердили список зі 126 кандидатів. Даріга Назарбаєва – серед 49 кандидатів, висунутих за так званою центральною партійною квотою. У цьому ж списку «за квотою» значаться нинішній спікер Мажилісу Нурлан Нігматулін і чинний прем’єр-міністр Аскар Мамін. Ще 77 осіб у партійному списку відібрані за підсумками процедури «праймеріз».

Після відходу з посади голови сенату в травні цього року Даріга Назарбаєва рідко з’являлася на публіці. Вона залишила посаду спікера верхньої палати за указом президента Касим-Жомарта Токаєва, яким було припинено її депутатські повноваження.

Відставка Назарбаєвої викликала тоді розмови про те, що ймовірний сценарій династійної передачі влади в Казахстані, швидше за все, був скоригований. Спікер сенату в Казахстані, згідно з Конституцією, – перший у черзі на посаду президента в разі відставки або смерті чинного голови держави, але при неможливості голови сенату взяти на себе повноваження президента вони переходять до спікера мажилісу.

Назарбаєва стала спікером сенату в березні 2019 року, відразу після того, як Нурсултан Назарбаєв заявив про складання повноважень президента. Перед цим вона з 2016 року була депутатом сенату Казахстану, а ще раніше – депутатом нижньої палати парламенту Казахстану (мажилісу), а також обіймала посади в уряді Казахстану.

У серпні цього року в Лондоні помер її 29-річний син Айсултан Назарбаєв, який в останні місяці свого життя писав у фейсбуці про масштабну корупцію за участю членів сім’ї експрезидента Казахстану і висував звинувачення на адресу своїх рідних.

У червні Даріга Назарбаєва і її старший син Нуралі Алієв відстояли в британському суді свою розкішну нерухомість у Лондоні – два будинки і квартиру загальною вартістю близько 100 мільйонів доларів, які перебували під арештом на вимогу Національного агентства по боротьбі зі злочинністю (NCA).

Мажиліс складається зі 107 депутатів, 98 з яких обираються загальним голосуванням за партійними списками, дев’ять – Асамблеєю народів Казахстану, консультативним органом, довічним головою якого є Нурсултан Назарбаєв.

Вибори депутатів Мажилісу, що обираються за партійними списками, призначені на 10 січня, а на 11 січня призначено вибори депутатів, що обираються Асамблеєю народу Казахстану.