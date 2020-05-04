Казахстан: президент знайшов собі нового можливого наступника замість дочки Назарбаєва

У Казахстані президент Касим-Жомарт Токаєв знайшов собі нового можливого наступника замість дочки попереднього голови держави Нурсултана Назарбаєва.

Він своїм указом призначив депутатом Сенату, верхньої палати парламенту, дотеперішнього заступника голови своєї адміністрації Маулена Ашимбаєва, Центрвиборчком ледь більш ніж через годину повідомив, що зареєстрував того депутатом, а відтак сенатори на пропозицію Токаєва обрали щойно призначеного депутата головою палати – як мовиться на сайті Сенату, одноголосно.

У Казахстані саме спікер Сенату автоматично стає новим президентом без виборів у разі, якщо попередній президент із якихсь причин перестає виконувати свої обов’язки.

Ашимбаєв став першим заступником керівника адміністрації президента в грудні минулого року. З липня минулого року він працював помічником президента Казахстану. До цього близько півтора року обіймав посаду першого заступника голови владної партії «Нур Отан», очолюваної експрезидентом Назарбаєвим. Ашимбаєв двічі обирався до Мажилісу (нижньої палати) парламенту від партії «Нур Отан», близько шести років очолював у ній комітет із міжнародних справ, оборони і безпеки.

Раніше 4 травня ЦВК Казахстану зареєструвала припинення депутатських повноважень попереднього спікера Сенату Даріги Назарбаєвої. Токаєв указом від 2 травня позбавив дочку попереднього президента депутатських повноважень, не пояснивши цього кроку і лише подякувавши їй за роботу на посаді спікера.

Даріга Назарбаєва очолила Сенат парламенту Казахстану в березні 2019 року, коли її батько подав у відставку з посади президента, зберігши при цьому за собою широкі повноваження, і новим головою держави став тодішній спікер Сенату Касим-Жомарт Токаєв.

Уперше Назарбаєву призначив до Сенату (в цій палаті частина депутатів обирається від регіонів Казахстану, ще частину одноосібно призначає президент) ще її батько 2016 року на звичний 6-річний термін. Восени 2019-го вже Токаєв достроково перепризначив її на сенаторство знову.