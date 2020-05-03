Даріга йде в тінь. Дочка єлбаси перестала бути другою особою в Казахстані

Дочка першого президента Казахстану Даріга Назарбаєва була звільнена з посади спікера Сенату – верхньої палати парламенту країни. Указ про припинення її повноважень, в тому числі і як законодавця, підписав нинішній президент Касим-Жомарт Токаєв. Про причини цього рішення в указі не зазначається. Даріга Назарбаєва в якості голови Сенату вважалася другою людиною в державі. Повідомлення про усунення Дариги Назарбаєвої з'явилося в неробочий день, коли в Казахстані відзначаються травневі свята. У зв'язку з пандемією коронавирусу в країні зараз діє надзвичайний стан, 30 квітня його було продовжено до 11 травня.

Пост спікера Сенату Даріга Назарбаєва обійняла в березні минулого року, відразу після того, як Нурсултан Назарбаєв, якому зараз 79 років, оголосив, що покидає пост президента. Назарбаєв зараз очолює Раду безпеки Казахстану і вважається лідером нації. У твіттері Касим-Жомарт Токаєв написав, що дякує Дарізі Назарбаєвій «за активну і плідну роботу на посаді спікера Сенату».

З родиною Назарбаєвих протягом останніх місяців було пов'язано кілька скандалів. Зокрема, були заарештовані декілька особняків у Лондоні вартістю понад 100 мільйонів доларів, які належать самій Дарізі Назарбаєвій, її старшому сину Нуралі Алієву і його дружині Аїді. Арешт нерухомості був проведений на підставі прийнятого в Великій Британії закону «Про необґрунтоване багатство».

На думку слідчих британського Національного агентства по боротьбі зі злочинністю, будинки були куплені на злочинні доходи колишнього чоловіка Дариги Назарбаєвої Рахата Алієва. Довести це в суді не вдалося, але імена Дариги Назарбаєвої і Нуралі Алієва як власників особняків в ході розгляду були розкриті, незважаючи на їхні протести.

Скандали, пов'язані з Дарігою, створили навколо неї негативний інформаційний фон

Молодший син Дариги Назарбаєвої Айсултан, який живе в Лондоні, заявив в лютому, що знає «про колосальні корупційні схеми, з великою участю Росії і «Газпрому», всередині правлячого сімейного клану Назарбаєвих, в яких перш за все замішана його мати». Після чого попросив у Великій Британії політичного притулку.

У жовтні 2019 року Айсултан Назарбаєв був засуджений у Великій Британії до умовного терміну за напад в червні того ж року на поліцейських в Лондоні. Він вкусив поліцейського за руку, коли той намагався затримати його при нібито спробі самогубства. Айсултан Назарбаєв також публічно заявляв, що Нурсултан не його дід, а рідний батько. Міністр інформації Даурен Абаєв у відповідь відкрито визнав, що у онука єлбаси проблеми з наркотиками.

Директор казахстанської консалтингової неурядової організації «Група оцінки ризиків», співзасновник «Альянсу аналітичних організацій Казахстану» політолог Досим Сатпаєв вважає, що причина припинення сенаторських повноважень Дариги Назарбаєвої в будь-якому випадку пов'язана з нинішнім становищем Нурсултана Назарбаєва.

– Це дуже важлива подія з точки зору балансу у внутрішньополітичній еліті Казахстану. Тому що позиція спікера Сенату – ключова. В рамках Конституції Казахстану це – друга людина після президента. Рішення прибрати Дарігу Назарбаєву взагалі з Сенату, тобто вона зараз і не спікер Сенату, і навіть не сенатор, викликало великий резонанс.

Казахстан не схожий на інші країни Центральної Азії саме тому, що тут кулуарна політика домінує над публічною. Тому і відбувається така внутрішньоелітна метушня. Вона, природно, передбачає різні причини ухвалення рішення про усунення Дариги.

Назарбаєв вирішив Дарігу відсунути. Це перший варіант.



Перший варіант: зміщення Дариги Назарбаєвої могло бути погоджено з Нурсултаном Назарбаєвим, який є довічним головою Ради безпеки, має статус лідера нації. Якщо це так, то виходить, що він, можливо, намітив Дарізі іншу позицію в системі. Може бути, напередодні парламентських виборів і так далі. Вона на початку 2000-х років уже брала участь у створенні політичної партії. Або Назарбаєв вирішив вибрати іншого наступника з урахуванням останніх подій навколо Дариги. Інформаційні скандали, скандальні пости її молодшого сина, всі ці незрозумілі судові процеси з приводу нерухомості в Великій Британії, яка належить Дарізі Назарбаєвій та її іншому синові, – все це створило нехороший, негативний інформаційний фон навколо неї. І Назарбаєв вирішив Дарігу відсунути. Це перший варіант.

Другий варіант: перший президент Нурсултан Назарбаєв починає втрачати свою дієздатність як політичний гравець



Другий варіант: перший президент Нурсултан Назарбаєв починає втрачати свою дієздатність як політичний гравець. Він людина у віці. В цьому році, особливо з початку року, було багато розмов і чуток про його здоров'я і так далі. Якщо це пов'язано з проблемами у першого президента, то тоді, по суті, ця подія є результатом посилення внутрішньоелітної боротьби за владу. І в цьому плані чинний президент Токаєв, можливо, вирішив зіграти на випередження і нейтралізувати одного зі своїх головних суперників.

Назарбаєв міг вирішити, що Даріга на роль наступника не підходить. Або він ослаб як політик

Обидва варіанти зав'язані саме на особистості першого президента, на особистості Нурсултана Назарбаєва. Якщо він зараз ослаб, то тоді ми бачимо спробу нейтралізації Дариги Назарбаєвої як політичного гравеця. Якщо він досі тримає ситуацію під контролем і все це зроблено за його згодою, то, швидше за все, він або хоче бачити Дарігу Назарбаєву в іншій ролі, або він все-таки вирішив, що вона не підходить на роль наступника.

– А Даріга Назарбаєва користується хоч якоюсь популярністю в народі?

– У внутріказахстанской політичній еліті немає жодної людини, яка б користувалася великою популярністю в суспільстві. В цьому немає нічого дивного. В авторитарних системах представники влади не обираються по-чесному. Тому електоральної легітимності у них ніколи не було. І говорити про те, що всередині еліти хтось дуже популярний, а хто-то менш популярний в суспільстві, я б не став.

Був колись свого часу популярний представник еліти в особі Імангалі Тасмагамбетова (колишній прем'єр, колишній посол в Росії. - РС). Це один з дуже небагатьох політиків Казахстану, якого прості казахстанці поважали і вважали більш-менш адекватним державним діячем. Але зараз його теж відсунули на периферію. Він фактично пішов на пенсію. А якщо говорити про Дарізі Назарбаєвої і про інших членів сім'ї першого президента, то, природно, їх авторитет, популярність не тільки всередині суспільства, а й навіть всередині політичної еліти не дуже високі. Це, до речі, є додатковим фактором на користь Токаєва. Тому що коли не було Токаєва в якості президента, сама еліта не знала, на кого робити ставку, - були тільки Нурсултан Назарбаєв і його оточення.

Зараз з'явився Токаєв. І можливо, в спробі зробити на когось ставку частина політичної еліти і бізнес-еліти Казахстану захоче встати на сторону Токаєва. Для того, щоб наступним керівником країни не став хтось із членів сім'ї першого президента.

- Є якісь підтверджені дані про стан здоров'я Нурсултана Назарбаєва? Він часто з'являється на публіці?

Дії щодо Дариги безпосередньо пов'язані з положенням Нурсултана Назарбаєва

- На початку року чутки про його погане здоров'я посилилися, тому що був період часу, коли Назарбаєв зник з інформаційного поля. Його остання поява на публіці було під час його візиту в Росію на початку березня. Такий був несподіваний робочий візит, він зустрічався з Путіним. Потім в Казахстані ввели карантин. І на якийсь період часу Назарбаєв зник з поля зору. Це пов'язували з карантином. Людина у віці, зрозуміло, що його намагалися захистити від великої кількості людей. Але коли з'явилися ці чутки, він провів засідання Ради безпеки. Всім показали, що, в принципі, він живий і здоровий. Але знову ж таки, показати щось показали, але все добре розуміють, що час Назарбаєва вже закінчується. Це, я думаю, і змушує багатьох в еліті зараз гарячково і судорожно приймати рішення з приводу того, на кого робити ставку в майбутньому. Я думаю, що все-таки більшість зробить ставку на користь Токаєва. Це вибір не між хорошим Токаєвим і кимось поганим з оточення Назарбаєва. Це вибір між поганим варіантом і дуже поганим, я б так сказав.

- У Казахстані діє надзвичайний стан, пов'язане з пандемією коронавируса. Чи можна припустити, що Токаєв скористався саме цим моментом, щоб зробити рішучий хід?

- На це багато хто звернув увагу. І багато хто звернув увагу, що рішення змістити Дарігу було прийнято в святкові дні. Токаєв як діючий президент в рамках ПП має більше повноважень з точки зору контролю держапарату, силових структур і так далі. Я не виключаю, що це могло також бути однією з причин - чому зараз вирішили це зробити.

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