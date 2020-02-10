Президент Казахстану звільнив губернатора регіону, де через міжетнічні сутички загинули 10 людей

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звільнив губернатора південного регіону Жамбил після того, як внаслідок сутичок між етнічними казахами та дунганами (меншиною мусульман китайського походження) минулого тижня тут загинули 10 людей, десятки були поранені.

Пресслужба Токаєва 10 лютого повідомила, що президент видав укази про звільнення Аскара Марзахметова і призначення замість нього віце-прем'єра Бердібека Сапарбаєва.

Представники влади Киргизстану раніше повідомили місцевій службі Радіо Свобода, що після спалаху міжетнічного насильства в Жамбилі близько 4 500 людей залишили Казахстан через казахстансько-киргизький кордон.

Протягом 8 і 9 лютого 34 громадянин Казахстану потрапили до киргизьких лікарень, 13 людей перебувають там досі. Ще 39 людей госпіталізували в Казахстані, в тому числі трьох урядових працівників із вогнепальними пораненнями.

За даними прикордонної служби Киргизстану, більшість казахів, які перетинали кордон протягом днів сутичок – жінки, діти і літні люди. За повідомленнями, селяни з прикордонних киргизьких селищ зустріли їх на кордоні, надали гарячу їжу та притулок.

У терміновому телевізійному зверненні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що наказав безпековим службам розслідувати поширення мови ненависті, «провокативних чуток та дезінформації».

9 лютого урядові служби повідомили, що до участі в сутичках причетні близько 300 людей і проти них вже відкрили кримінальні провадження.

Увечері 7 лютого в декількох селах Жамбилської області стався етнічний конфлікт між етнічними казахами і дунганами, причини якого наразі невідомі. Села Масанчі, Сортобе, Аухатти, в яких сталися заворушення, розташовані поруч з кордоном Киргизстану. Значну частину населення цих прикордонних населених пунктів складають представники дунганської меншини.

Увечері 8 лютого влада Казахстану оголосила надзвичайну ситуацію «техногенного характеру місцевого масштабу».