Казахстан: у місці сутичок із жертвами запровадили надзвичайний стан

На півдні Казахстану, де сталися сутички на етнічному ґрунті з загиблими й пораненими, запровадили надзвичайний стан через побоювання нових сутичок.

Причина заворушень, що спалахнули звечора 7 лютого і призвели до загибелі принаймні восьми людей і поранень понад сорока, наразі не ясна. Сутички сталися між казахами за національністю і дунганами, які живуть у тій місцевості, – представниками національної групи китайського походження, але мусульманської віри.

Місцеві казахи в розмовах із кореспондентами Радіо Свобода давали знати, що напруженість у відносинах із дунганами жевріє вже давно, бо казахи негативно ставляться до дунганів через успіхи представників цього народу в бізнесі й торгівлі.

Зокрема, в найбільш потерпілому від заворушень селищі Масанчі в Кордайському районі Жамбильської області на півдні Казахстану, неподалік кордону з Киргизстаном, дунгани становлять значну частку населення, дунганські родини контролюють там багато бізнесових структур.

Як заявив у столиці Нур-Султані міністр внутрішніх справ Єрлан Тургимбаєв, у Масанчі й сусідніх селищах були пошкоджені понад 30 будинків, 15 крамниць і 23 автомашини.

У потерпілій місцевості нині розташовані значні сили спецзагонів поліції. Кількадесят осіб були затримані, але під вечір затриманих відпустили після того, як їхнього звільнення вимагали сотні людей.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв незаплановано виступив на телебаченні й заявив, що наказав силовим структурам притягати до відповідальності тих, хто розповсюджує «провокаційні чутки й дезінформацію». За його словами, найважливіше зараз – заспокоїти населення.