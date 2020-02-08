Сутички в Казахстані: восьмеро загиблих, 40 поранених

Восьмеро людей загинули, 40 отримали поранення внаслідок конфлікту та кількох сутичок у селах південного регіону Жамбил, повідомив міністр внутрішніх справ Ерлан Тургимбаєв 8 лютого.

Президент Казастану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що поліція та національна гвардія контролюють ситуацію в регіоні. Він наказав уряду вдатися до заходів, щоб відновити спокій у селищах.

Як повідомляють кореспонденти казахської служби Радіо Свобода, в одному з селищ, Масанчі, куди їм вдалося дістатися, чимало крамниць та будинків пошкоджені чи мають сліди підпалів внаслідок заворушень.

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За даними Тургимбаєва, озвученими на пресконференції в Нур-Султані, поліція заарештувала 47 людей. Він повідомив про 30 будинків, 15 магазинів та 20 автомобілів, пошкоджених учасниками сутичок.​

Киргизька служба Радіо Свобода повідомляє з посиланням на прикордонників Киргизстану, що людей, постраждалих від насильства у Казахстані, почали транспортувати автівками через кордон увечері 7 лютого, коли почалися вуличні заворушення.

За цим повідомленням, близько 20 постраждалих шукали медичної допомоги в сусідньому Киргизстані. Десятьох госпіталізували в лікарнях недалеко від кордону, двох відвезли до Бішкеку для лікування.

Провінція Жамбил населена етнічною меншиною дунганів – мусульман китайського походження.

Кореспонденти також оприлюднюють світлини, на яких видно біженців, що залишають регіон через кордон із Киргизстаном.

Токаєв наказав провести розслідування, зокрема наказав безпековим службам виявити відповідальних за розпалювання міжетнічної ворожнечі, «провокатичні чутки та дезінформацію».

«Найважливішим зараз є заспокоїти населення», – заявив він.

Наразі невідомо, що саме стало причиною для спалаху насильства в провінції.