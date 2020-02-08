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08 лютого 2020, Київ 14:46
Новини | Міжнародні

Сутички в Казахстані: восьмеро загиблих, 40 поранених

Пошкоджені будинки в селищі Масанч, 8 лютого 2020 року

Восьмеро людей загинули, 40 отримали поранення внаслідок конфлікту та кількох сутичок у селах південного регіону Жамбил, повідомив міністр внутрішніх справ Ерлан Тургимбаєв 8 лютого.

Президент Казастану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що поліція та національна гвардія контролюють ситуацію в регіоні. Він наказав уряду вдатися до заходів, щоб відновити спокій у селищах.

Як повідомляють кореспонденти казахської служби Радіо Свобода, в одному з селищ, Масанчі, куди їм вдалося дістатися, чимало крамниць та будинків пошкоджені чи мають сліди підпалів внаслідок заворушень.

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За даними Тургимбаєва, озвученими на пресконференції в Нур-Султані, поліція заарештувала 47 людей. Він повідомив про 30 будинків, 15 магазинів та 20 автомобілів, пошкоджених учасниками сутичок.​

Киргизька служба Радіо Свобода повідомляє з посиланням на прикордонників Киргизстану, що людей, постраждалих від насильства у Казахстані, почали транспортувати автівками через кордон увечері 7 лютого, коли почалися вуличні заворушення.

За цим повідомленням, близько 20 постраждалих шукали медичної допомоги в сусідньому Киргизстані. Десятьох госпіталізували в лікарнях недалеко від кордону, двох відвезли до Бішкеку для лікування.

Провінція Жамбил населена етнічною меншиною дунганів – мусульман китайського походження.

Кореспонденти також оприлюднюють світлини, на яких видно біженців, що залишають регіон через кордон із Киргизстаном.

Біженці з Казахстану в киргизькому Токмаку, 8 лютого 2020 року
Біженці з Казахстану в киргизькому Токмаку, 8 лютого 2020 року

Токаєв наказав провести розслідування, зокрема наказав безпековим службам виявити відповідальних за розпалювання міжетнічної ворожнечі, «провокатичні чутки та дезінформацію».

«Найважливішим зараз є заспокоїти населення», – заявив він.

Наразі невідомо, що саме стало причиною для спалаху насильства в провінції.

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