Суд у Києві почав розгляд апеляції опозиційної блогерки з Казахстану на відмову їй у притулку в Україні

Шостий апеляційний адміністративний суд у Києві почав розгляд апеляції опозиційної блогерки і громадської активістки із Казахстану Жанари Ахметової (Ахмет) на відмову їй у статусі біженки в Україні.

Адвокати Ахметової наполягають, що у її переслідуванні у Казахстані є політична складова: активістка є однією з лідерок руху «Демократичний вибір Казахстану», який у 2018 визнаний у цій країні екстремістським, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Представники Державної міграційної служби були присутні на засіданні, але не змогли взяти у ньому участь, оскільки з 1 січня набули чинності зміни до законодавства, за якими представляти інтереси когось у суді може тільки адвокат.

Колегія суддів заслухала аргументи представників Жанари Ахметової та її саму й оголосила перерву до 28 січня для того, щоб ознайомитись із поясненнями ДМС, долученими до матеріалів справи.

Напередодні, 10 січня, «Центр громадянських свобод» оприлюднив заяву на підтримку журналістки Жанари Ахметової з Казахстану, яка шукає в Україні політичного притулку. Наразі під текстом звернення підписались ще п’ять українських правозахисних організацій.

За їхніми даними, міграційна служба України не визнає факту політичного переслідування Ахметової у Казахстані, влада якого, попри те, що справа щодо неї відкрита за підозрою у шахрайстві, називає її в документах «лідером забороненої організації». У 2017 році жінці відмовили у статусі біженки в Україні, а коли вона через суд домоглася повторного розгляду свого звернення, в результаті їй знову відмовили у наданні притулку.

На переконання підписантів, у Казахстані Ахметовій загрожують тортури та ув’язнення.

На батьківщині на підтримку журналістки відбуваються мітинги. Так, 8 січня активісти в найбільшому місті Казахстану Алмати закликали Україну не видавати їхній країні опозиційну блогерку Жанару Ахметову (Ахмет) з міркувань її безпеки.

У березні 2017 року Жанара Ахметова разом із малолітнім сином прибула в Україну, щоб просити про політичний притулок. Влада Казахстану оголосила її в розшук для відбування покарання за вироком про «шахрайство» (за цією статтею її засудили до 7 років позбавлення волі).