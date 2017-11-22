Апеляційний суд відпустив з-під варти казахську журналістку Ахметову на поруки депутата

Апеляційний суд Києва відпустив з-під варти казахську журналістку Жанару Ахметову на поруки депутата Верховної Ради Світлани Заліщук з фракції «Блок Петра Порошенка».

Про це Радіо Свобода повідомили в прес-службі суду.

Таким чином, суд задовольнив клопотання захисту і змінив запобіжний захід з тримання під вартою на особисті поруки.

Ахметову звільнити з-під варти в залі суду.

2 листопада Шевченківський райсуд Києва, розглядаючи клопотання Генпрокуратури України щодо екстрадиції журналістки, відмовився звільнити її на поруки народного депутата Світлани Заліщук і голови правління Української Гельсінської спілки з прав людини Олександра Павліченка.

Суд постановив помістити журналістку під екстрадиційний арешт на 60 діб. У цей час органи прокуратури будуть вивчати запит Казахстану, що вимагає видачі журналістки, яка просить притулку в Україні, заявляючи про політично мотивоване переслідування на батьківщині.

Журналістка була затримана на Київщині 21 жовтня у зв’язку з розшуком по лінії Інтерполу і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання у Вишгороді Київської області. Як повідомляв її адвокат Владислав Грищенко, журналістка оголошена у розшук Казахстаном за статтею про шахрайство.

Жанара Ахметова прибула до України з неповнолітнім сином навесні цього року. Журналістка публікувалася в опозиційній газеті Казахстану «Трибуна», а також як блогер висвітлювала боротьбу опозиції Казахстану з порушеннями з боку влади.

Справа Жанари Ахметової є не першим подібним випадком протягом останнього часу. У вересні в Києві затримали узбецького журналіста Нарзулло Охунжонова. 14 жовтня стало відомо про затримання азербайджанського опозиційного журналіста Фікрата Гусейнова (Гусейнлі). Згодом і Охунжонова, і Гусейнова суд звільнив з-під варти.