Пострадянські активісти: між притулком і екстрадицією

Апеляційний суд Києва відпустив з-під варти казахську журналістку Жанару Ахметову на поруки народного депутата Світлани Заліщук. Таким чином суд задовольнив клопотання захисту і змінив запобіжний захід з тримання під вартою на особисті поруки. Журналістку затримали 21 жовтня у зв’язку з розшуком по лінії Інтерполу. Жанара Ахметова прибула до України з неповнолітнім сином навесні цього року. Журналістка публікувалася в опозиційній газеті Казахстану «Трибуна», а також як блогер висвітлювала боротьбу опозиції Казахстану. Справа Жанари Ахметової є не першим подібним випадком протягом останнього часу. У вересні в Києві затримали узбецького журналіста Нарзулло Охунжонова. Узбекистан його оголосив у міжнародний розшук за начебто шахрайство. Насправді ж журналіст публікував матеріали про порушення прав людини в Узбекистані. 14 жовтня стало відомо про затримання ще одного опозиційного журналіста, тепер уже з Азербайджану – Фікрата Гусейнова. І знову ж таки, його розшукував Інтерпол. Згодом і Охунжонова, і Гусейнова український суд звільнив з-під варти. Чому так діють українські правоохоронні органи, як ставитися до заявок Інтерполу, коли вони пов’язані із запитами держав, які аж ніяк не є прикладами демократії на пострадянському просторі? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили казахська журналістка Жанара Ахметова, адвокат Юліан Хорунжий, керівник Української Гельсінської спілки з прав людини Борис Захаров.