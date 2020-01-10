Українські правозахисники виступили проти екстрадиції до Казахстану опозиційної журналістки Жанари Ахметової

«Центр громадянських свобод» оприлюднив заяву на підтримку журналістки Жанари Ахметової з Казахстану, яка шукає в Україні політичного притулку. Наразі під текстом звернення підписались ще п’ять українських правозахисних організацій.

За їхніми даними, Міграційна служба України не визнає факту політичного переслідування Ахметової у Казахстані, який попри те, що справа щодо неї відкрита за підозрою у шахрайстві, називає її у документах «лідером забороненої організації»: у 2017 році жінці було відмовлено у статусі біженки в Україні, а коли вона через суд домоглася повторного розгляду свого звернення, в результаті їй знову відмовили у наданні притулку.

«14.01.2020 відбудеться засідання апеляційної інстанції, яка остаточно вирішить, чи отримає Жанара Ахметова шанс ще одного розгляду її заяви в Державній міграційній службі. Рішення суду вступить у силу негайно. Тому, якщо Ахметова не отримає можливості очікувати розгляду ДМС питання про надання статусу біженця щодо неї відразу ж відновиться процедура розгляду екстрадиційного запиту Казахстану. У будь-який момент після цього її можуть видати казахстанській владі», – йдеться у заяві правозахисників.

На переконання підписантів, у Казахстані Ахметовій загрожують тортури та ув’язнення.

На батьківщині на підтримку журналістки відбуваються мітинги. Так 8 січня активісти в найбільшому місті Казахстану Алмати закликали Україну не видавати їхній країні опозиційну блогерку Жанару Ахметову (Ахмет) з міркувань її безпеки.

Сама Ахметова 7 січня написала у фейсбуці, що Казахстан просить про її екстрадицію за статтею про шахрайство, але вона стверджує, що боргової заборгованості в рамках цієї кримінальної справи в неї вже немає, що доведено українським судом, вона відбула за нею півтора року за ґратами в Казахстані, а все її майно конфіскували. Після того, як її відпустили під поліційний нагляд, вона відбула під ним іще шість із половиною років, а 2017 року, стверджує жінка, проти неї почали «фабрикувати кримінальну справу» за заявою людини, яка назвала себе потерпілою від дій блогерки.

За її словами, новий тиск на неї як на «запеклу шахрайку» почався після того, як 2014 року вона почала вести активну опозиційну блогерську діяльність і публікуватися в опозиційній газеті «Трибуна».

У березні 2017 року Жанара Ахметова разом з малолітнім сином прибула в Україну, щоб просити про політичний притулок. Влада Казахстану оголосила її в розшук для відбування покарання по вироку про «шахрайство» (за цією статтею її засудили до 7 років позбавлення волі).