День біженця: 10 фактів про притулок в Україні та світі

Київ – Кожну хвилину 20 людей у світі змушені кидати усе, що мають, і тікати від насильства – за останні 20 років їхня цифра зросла удвічі. Такі дані до міжнародного Дня біженця оприлюднили в Агентстві ООН у справах біженців. Станом на кінець минулого року вони нарахували близько 70,8 мільйона переміщених осіб, значну частину з яких складають діти. В Україні, однак, за даними Державної міграційної служби, кількість шукачів притулку знизилась.

Кількість біженців у світі сягає майже 26 мільйонів людей, 3,5 мільйони є шукачами притулку, і ще 41,3 мільйона – це внутрішньо переміщені особи, повідомляють в УВКБ ООН. Загалом це найвищий показник за майже 70 років.

Найбільша кількість нових заяв про притулок у різних країнах минулого року була від венесуельців. Водночас, як заявив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді, із 4 мільйонів жителів Венесуели, які залишили свою країну, лише близько півмільйона звернулися за притулком.

Третину всіх біженців у світі приймають найбідніші країни, країни середнього та низького рівня доходів в середньому приймають близько шести біженців на тисячу осіб свого населення, а країни з високим рівнем доходу – менше трьох на тисячу своїх громадян. 80% біженців живуть у країнах, що межують з їхніми країнами походження.

В Україні зараз перебуває близько шести з половиною тисяч шукачів притулку, які чекають результатів розгляду своїх заяв, із них статус біженця або додатковий захист отримує щороку тільки близько сотні.

Всього станом на початок цього року Державна міграційна служба України нарахувала 2620 людей, які отримали один із двох статусів. Біженці і шукачі захисту в Україні походять із понад 60 держав світу.

Перший пункт розміщення біженців в Україні відкрили в Одесі у 2001-му. Зараз також діють такі установи на Закарпатті (у Мукачеві та Перечині) та на Київщині (у Яготині, де цей пункт зі скандалом відкрили два роки тому). Всього у них може розмістись понад 400 осіб.

При отриманні статусу біженця в Україні людині надається одноразова допомога – 17 гривень. Водночас, за даними УВКБ ООН, ті шукачі притулку, що в’їхали до країни незаконно або подали заяву із затримкою, мають спочатку сплатити штраф, який є у сто разів більшим, – 1700 гривень.

Кількість шукачів притулку в Україні зменшується, розповіла заступниця голови ДМС Наталія Науменко. За її словами, Україна була і залишається країною інтенсивних міграційних потоків зі Сходу на Захід, зокрема, в ЄС.

Від початку конфлікту на Донбасі іноземні добровольці стали новою категорією, що звертаються по захист в Україні. Як розповідає Науменко, всього ДМС отримало заяви від 32 комбатантів, 12 із них минулого року отримали статус біженців, 4-7 (точних даних у неї немає) було відмовлено.

За словами чиновниці, ці люди не змогли довести, що дійсно воювали на боці України на сході.

«Всі ті, хто надавав довідки, свідчення, листи підтримки побратимів та командирів батальйонів – вони цей захист отримали», – каже вона.

У червні цього року Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України. Між тим, деякі експерти його критикують через застарілу термінологію (АТО, а не ООС, оскільки законопроект подали на розгляд депутатів ще 2015 року) та неврахування інтересів іноземців, що не були комбатантами, але були волонтерами на Донбасі.