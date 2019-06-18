(Друкуємо мовою оригіналу)

Днепр – Украина предоставит правовой статус иностранцам, которые за нее воюют. В начале июня Верховная Рада приняла законодательные изменения, упрощающие пребывание в Украине иностранцам, которые защищают ее интересы и территориальную целостность. Сейчас документ ждет подписи президента. Между тем до сих пор, на шестом году войны на Донбассе, не известна точная цифра бойцов-иностранцев. Да и сам закон учитывает далеко не все проблемы, с которыми они сталкиваются.

Позывной «Ганс» – 27-летний боец Украинской добровольческой армии, гражданин Беларуси. Воевал в составе украинского добробата с 2015 года. Рассказывает: в довоенном прошлом на родине работал на картонном производстве.

Сейчас для меня главное – борьба с империей. Империи не несут ничего доброго. Страны должны быть свободны, и каждый народ должен выбирать свою судьбу сам

Приехал в Украину на футбольный матч – и остался. Главная цель его пребывания на Донбассе, как он говорит, – «борьба с империей». Награжден неофициальной наградой «Народный герой». Работая в подразделении аэроразведки, «друг Ганс» получил тяжелое минно-взрывное ранение. Пострадали конечности и зрение. Один глаз врачам в Днепре, где он сейчас лечится, спасти не удалось.

«О ранении я говорить не буду. Сейчас для меня главное – борьба с империей. Империи не несут ничего доброго. Страны должны быть свободны, и каждый народ должен выбирать свою судьбу сам, не по указу какого-то дядьки. Как-то так», – рассказывает боец, гражданин Беларуси.

«Воющих за Украину в Беларуси наказывают строже, чем воющих за «ЛДНР» – боец-иностранец

Сколько их, граждан иностранных государств, воевавших или воюющих за Украину на Донбассе, – точной статистики нет. По одним данным, их около сотни, по другим – полтысячи и больше. «Друг Ганс» говорит, что лично знает десятки таких бойцов, среди них – и белорусы, и россияне.

Воевавшие за Украину получили сроки 5 и 8 лет. Воевавшие за сепаратистов – 2 и 1 год условно

За участие в боевых действиях на территории другого государства у них дома предусмотрена уголовная ответственность «за наемничество». Причем тюремные сроки для воевавших на стороне группировок «ЛДНР», поддерживаемых российскими войсками, и на стороне Украины – разные.

«У нас в Беларуси были осуждены два человека, воевавшие за сепаратистов, и три человека, воевавшие за Украину. Воевавшие за Украину получили сроки 5 и 8 лет. Воевавшие за сепаратистов – 2 и 1 год условно. И они уже вернулись назад, на Донбасс», – говорит «Ганс».

В Украине граждане других государств, защищающие ее интересы и территориальную целостность, констатирует «Ганс», пока «вне закона»: документы у многих просрочены, любая полицейская проверка и бойцу угрожает выдворение из страны на родину, а дома – тюремная камера. Сейчас таким, как «Ганс», в случае остановки патрульными приходится долго объяснять, кто они и откуда.

«Эта ситуация касается не только меня, а десятков иностранцев. У некоторых в Украине есть уже дети, но они никак не могут легализоваться. Нам не то, что за границу, нам тяжело передвигаться по Украине. Хорошо, если попадется полицейский, который войдет в положение. Это серьезная проблема. Недавно была ситуация с чеченцем: его выдворили и передали Российской Федерации», – говорит «Ганс».

Законодательные изменения, упрощающие жизнь бойцам-иностранцам?

Законодательные изменения, принятые Верховной Радой Украины 6 июня 2019 года, в частности, предполагают, что на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины иностранцы, воюющие за Украину, будут получать вид на временное проживание в Украине.

Выезд за границу для них может означать лишение свободы, преследование, криминальную ответственность. Особенно это касается государств, не признающих территориальную целостность Украины

Кроме того, законопроект предполагает упрощение получения гражданства Украины: от воинов-иностранцев не будут требовать документы об отказе от гражданства страны происхождения.

От них будет запрещено требовать документы, для получения которых нужен их выезд на родину. Этих людей также нельзя принудительно возвращать в страну происхождения.

«По сути, закон имеет несколько блоков изменений. Позитивное – он устанавливает запрет миграционным органам требовать от таких людей документы, получение которых требует выезда за границу. Почему это важно? Выезд за границу для них может означать лишение свободы, преследование, криминальную ответственность. Особенно это касается государств, не признающих территориальную целостность Украины, страны-агрессора», – говорит аналитик общественной организации «Правозащитная группа «CІЧ» Виктор Филатов.

​Требует доработки

Новые законодательные изменения сейчас на подписи у президента. Документ еще не принят, а уже требует доработки, говорят правозащитники. Во-первых, он оперирует уже устаревшим термином «антитеррористическая операция». Она в Украине завершилась еще в прошлом году. Теперь это – «операция объединенных сил».

Закон будет действовать не только для военных ВСУ, но и добровольцев и волонтеров-иностранцев. Правда, как доказать свое волонтерство? В законе это размыто

Не учитывают законодательные изменения, говорит юрист Юлия Полехина, еще ряд проблем, с которыми сталкиваются бойцы-иностранцы: лечение, поддержка семей в случаи их гибели и многое другое. Не определен четко и статус волонтеров-иностранцев.

«Этот закон будет действовать не только для военных ВСУ, но и для добровольцев и волонтеров-иностранцев. Правда, как доказать свое волонтерство? В законе это размыто», – отмечает Юлия Полехина.

​Законодательные изменения, касающиеся статуса бойцов-иностранцев, пролежали в украинском парламенте с 2015 года. Они вступят в действия после подписи президента, на следующий день после публикации.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім’я не буде розкрите).