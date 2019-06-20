У ДМС прокоментували видачу Білорусі лівого активіста Францкевича

Державна міграційна служба не ухвалювала жодних рішень щодо видворення білоруського активіста Олександра (Аляксандара) Францкевича, якого 18 червня затримали працівники СБУ у приміщенні ДМС і передали до Білорусі, сказала в коментарі Радіо Свобода заступниця голови Державної міграційної служби Наталія Науменко.

«По-перше, ця особа не зверталася за захистом до компетентних органів України. По-друге, Міграційна служба не приймала рішення про його видворення. По-третє, абсолютно некоректно називати його політичним емігрантом, оскільки він не пройшов певну процедуру і такого статусу апріорі не має. І в законодавстві такого статусу немає. Наскільки я зрозуміла, його видворила СБУ. Вони мають на це право, якщо у них є докази того, що особа може становити загрозу національній безпеці України», – сказала вона.

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За інформацією чиновниці, зараз Францкевич у Білорусі перебуває на волі, там щодо нього немає відкритих кримінальних справ.

Білоруська служба Радіо Свобода оприлюднила копію документів про видворення Францкевича, де зазначено, що його діяльність «суперечить інтересам забезпечення національної безпеки» та що йому заборонено в’їзд на територію України на три роки.

Українська служба Радіо Свобода направило запит до СБУ щодо підстав їхніх дій та очікує на відповідь.

Сам Олександр Францкевич в інтерв’ю білоруській службі скаржився, що працівники СБУ його «били і душили» і висловлював намір позиватися до Європейського суду з прав людини.

Про затримання та вивезення до Білорусі Аляксандара Францкевича повідомив керівник проекту «Без кордонів» Максим Буткевич 19 червня.

«Аляксандара Францкевіча затримали у приміщенні ДМС і примусово видворили із тим, у чому був: мінімумом грошей і паспортом, без речей і телефона. Ті, хто проводили затримання, назвалися сіпвробітниками СБУ, але прізвищ не назвали. Звісно, гарантованого законом права на оскарження рішення про видворення ніхто і не думав дотримуватися. Також Аляксандар заявив про застосування до нього насильства у перебігу депортації», – написав він у Facebook.

На думку правозахисника, Францкевичу може загрожувати переслідування в Білорусі за його громадську діяльність.

Олександра Францкевича, що називає себе анархістом, білоруські силовики заарештували у вересні 2010 року разом із ще чотирма активістами. Їх звинуватили у здійсненні нападів на адміністративні будівлі, зокрема, на посольство Росії в Білорусі, висунули обвинувачення в «хуліганстві» і «навмисному псуванні майна».

Самі затримані заявляли, що метою їхньої діяльності було привернути увагу до ситуації в Білорусі, зокрема, до тиску з боку правоохоронців.

Білоруські правозахисники називали Францкевича політв’язнем.

У травні 2011-го усіх п’ятьох визнали винними і ув’язнили. У вересні 2013 Францкевич вийшов на свободу. У 2015-му році переїхав в Україну, де працював у ІТ-сфері.