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18 Червень 2019, Київ 23:58
Світ

У білорусів рівень патріотизму і лояльності до держави однаково високий – соціолог

Ілюстраційне фото

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Віталій Циганков

Дослідницький центр Інституту приватизації і менеджменту (ІПМ) провів масштабне дослідження цінностей населення Білорусі. Кілька висновків цього дослідження:

  • Чим молодші люди, тим ширші і сучасніші їхні погляди.
  • 55 відсотків чоловіків відчувають себе в безпеці. І тільки 28 відсотків жінок.
  • Значна частина населення розуміє, що так, як зараз, бути не повинно, має бути по-іншому, і починає сама собі створювати це «по-іншому».

Кореспондент Білоруської служби Радіо Свобода запросив до розмови соціолога (ІПМ) Дарію Урбан і поцікавився, чи можна виділити якусь конкретну сферу, в якій найбільш яскраво спостерігається зміна в цінностях білорусів за останні роки?

Дарія Урбан: Можна порівнювати дані тільки в тому випадку, якщо збігається методологія. Тому я не можу оцінити всі сфери, які ми вивчали – культурні цінності, релігійні, сімейні, довіру, почуття безпеки і багато іншого. Оскільки ми не проводили раніше дослідження саме цих цінностей, то порівнювати тут я не можу.

Дарія Урбан
Дарія Урбан

Але ми порівнювали економічні цінності, ставлення до ринкової економіки. І тут спостерігається помітна різниця з тим, що було в 2008–2010 роках. Ми бачимо, що білоруси набагато більше зараз схиляються до ринкових реформ. Одночасно з цим вони набагато менш схильні до цінностей державного регулювання економіки.

– У вашому дослідженні мовиться, що дедалі більше білорусів віддають перевагу – в якості найкращої роботи – недержавним білоруським і закордонним підприємствам, а «рейтинг» державних підприємств сильно впав.

– Тут різні причини. Різниця в зарплатах, умовах праці (на державних потрібно «відсидіти» на роботі 8 годин, на приватних більш гнучкий графік). Багато державних [підприємств] зараз перебувають у занепаді, людям комфортніше працювати в більш успішних сферах. Але якогось різкого стрибка у перевагах не спостерігається. І багато чого залежить від регіону. У Гомельській області, наприклад, досі найбільш привабливими для населення є державні підприємства.

Вибір робиться не на основі того, державне чи ні, – а на основі того, де цікавіше і краще працювати, де краще заплатять.

– Вік і доходи – та межа, яка розділяє білорусів у їхніх оцінках ринкової економіки. Чим молодша людина і чим більший дохід – тим більше вони поділяють ринкові цінності, тим менше в них патерналізму. Чи дає це вам певний оптимізм?

– Гадаю, так, це позитивна тенденція. З усього дослідження видно, що чим молодші люди, тим ширші і сучасніші в них погляди. Це може бути пов’язано з широким розповсюдженням інформації з різних джерел. Але, знову-таки, з жодних питань ми не спостерігаємо якоїсь драматичної різниці.

– Для вас як громадянки і соціолога яка цифра була найбільш неочікуваною і сенсаційною?

– По кожній темі є результат, який сильно дивує. Для мене дуже важливим був результат, як населення в Білорусі оцінює рівень безпеки. В цілому – досить високо, але ми спостерігаємо велику різницю в тому, як відповідають чоловіки і жінки. 55 відсотків чоловіків відчувають себе в безпеці. І тільки 28 відсотків жінок.

Цікаві результати вийшли щодо того, які якості потрібно виховувати в дітях. У пріоритеті виявилися традиційні якості – працьовитість, слухняність, відповідальність. А ось свобода думки, ініціативність, уява набрали менше балів.

Цікаво, як люди ставляться до роботи. Тут пріоритет – висока оплата, а не інтерес роботи.

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​Рівень гордості за свою країну дуже високий

– На питання, чи пишаються вони Білоруссю, позитивно відповіли 85 відсотків респондентів. У цьому ви не бачите якоїсь сенсаційності чи несподіванки?

– Це досить складне питання, його окремо розглядати не варто. Якщо запитуєш «у чоло», чи пишаєтеся ви країною – то люди відповідають «так». Тож треба порівнювати його з іншими запитаннями. Наприклад, із тим, чи будете ви боротися за свою країну, якщо буде війна. Ті ж 85 відсотків відповіли, що готові боротися за свою країну. При цьому ми бачимо, що не так багато людей розмовляють білоруською мовою.

– У дослідженні мовиться, що на переконання 86 відсотків, білоруська мова – «це найважливіша частина нашої культури, яка повинна зберегтися».

– Так і є. В цілому рівень лояльності людей до Білорусі дуже високий. Рівень гордості за свою країну теж дуже високий.

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– У вашому дослідженні немає питання про міграцію. Але ви, напевно, бачили результати інших соціологічних центрів, згідно з якими досить значний відсоток білорусів заявляє, що хотіли б емігрувати. Як це співставляється з вашими даними про патріотизм і гордість за країну?

– Це ті речі, які цілком уживаються одна з одною. Адже гордість за країну – це не тільки гордість за якісь політичні та економічні досягнення, це в цілому гордість за свій дім. Ми ставили відкрите запитання, з чим у вас асоціюється Білорусь. І там найчастіша асоціація – це дім. Асоціюючи Білорусь із домом і батьківщиною, вони пишаються насамперед цим.

Асоціації зі словом «Білорусь» (ІПМ)
Асоціації зі словом «Білорусь» (ІПМ)

Що стосується того, чому вони хочуть виїхати... Можна скільки завгодно пишатися, але якщо тут немає роботи... Наприклад, нанохімік. У Білорусі немає лабораторії нанохімії – і він змушений шукати роботу деінде. Може бути багато причин, які впливають на бажання виїхати. І, як ви знаєте, можна любити батьківщину на відстані.

– Суспільство може мати свої цінності, але нинішня влада [Білорусі] проводить свою лінію, яка іноді може не збігатися з настроями людей. Чи можна зробити висновок, що білоруське суспільство в своїй прогресивності і ринковості переросло владу? Чи, все ж, дії влади поки що відповідають настроям більшості білорусів?

– Складне питання, і відповідь на нього дуже сильно залежить від того, про кого ми говоримо. Коли ми говоримо про сільських жителів, відповідь буде одна. Молоді люди – інша відповідь, жителі Мінська – ще одна. У багатьох великих містах є така тенденція, коли люди самі собі організовують те, чого їм не вистачає, чого влада не забезпечує. Самі собі відкривають школи, проводять виставки, лекції.

У якомусь сенсі зараз існують два паралельні світи. В одному – звичайні школи, в іншому – приватні. Ми бачимо, як сильно розвивається вся ця недержавна інфраструктура. Люди готові йти вперед і роблять це. Якщо ж справа стосується якихось державних ініціатив – вони є. Але вони іншого характеру. Тому мені здається, що є розрив між тим, чого люди чекають від держави, і тим, що держава робить – і це показало наше опитування.

/**/ /**/ /**/ Френсіс Фукуяма, американський філософ, політолог і публіцист. Київ, 24 травня 2019 року
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Політика й економіка мають сильний вплив на цінності. Зміни можуть відбуватися зверху, коли еліти вирішують змінити ситуацію. Але можуть відбуватися і знизу, коли люди самі доросли до того, що змінилася їхня ціннісна система. І вони починають рухатися не в тому напрямку, в якому йде політична система.

Зараз у Білорусі, як мені здається, відбувається щось таке, коли значна частина населення розуміє, що так бути не повинно, має бути по-іншому, і починає сама собі створювати це «по-іншому».

Оригінал публікації на сайті Білоруської служби Радіо Свобода

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