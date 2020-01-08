У Казахстані активісти закликали Україну не видавати опозиційну блогерку

Активісти в найбільшому місті Казахстану Алмати закликали Україну не видавати їхній країні опозиційну блогерку Жанару Ахмет, яку там звинувачують у шахрайстві, з міркувань її безпеки.

Десятки людей, які зібралися на центральній площі Республіки біля пам’ятника Незалежності Казахстану, висловили співчуття народові України у зв’язку з авіакатастрофою українського пасажирського літака в Ірані, і закликали Україну не вдаватися до екстрадиції блогерки, яка з 2017 року перебуває в Києві з малим сином і відома на імена Жанара чи Жанна Ахмет чи Ахметова або Жанна Бота.

Присутні завили, що на батьківщині на неї чекають репресії і що запит Казахстану про її екстрадицію – це «політичне замовлення катів від влади».

На місце акції прибули представники місцевої влади і вимагали від активістів розійтися, але ті продовжили свій протест, повідомляє Радіо Азаттик – Казахська служба Радіо Свобода.

Сама блогерка попереднього вечора написала в фейсбуці, що Казахстан просить про її екстрадицію за статтею про шахрайство, але вона стверджує, що боргової заборгованості в рамках цієї кримінальної справи в неї вже немає, що доведено українським судом, вона відбула за нею півтора року за ґратами в Казахстані, а все її майно конфіскували. Після того, як її відпустили під поліційний нагляд, вона відбула під ним іще шість із половиною років, а 2017 року, стверджує жінка, проти неї почали «фабрикувати кримінальну справу» за заявою людини, яка назвала себе потерпілою від дій блогерки.

За її словами, новий тиск на неї як на «запеклу шахрайку» почався після того, як 2014 року вона почала вести активну опозиційну блогерську діяльність і публікуватися в опозиційній газеті «Трибуна».

Казахстанські засоби інформації писали, що блогерка була засуджена 2009 року у справі про шахрайство до семи років позбавлення волі, але 2010-го їй відклали виконання покарання до 2021 року, коли її синові сповниться 14, і перевели під поліційний нагляд. 2017 року жінка втекла до України, де відтоді тривають судові процеси навколо її прохання про притулок, відмов Києва надати цей притулок і прохань Казахстану про її екстрадицію.