Політичні біженці з Казахстану вийшли до представництва ЄС у Києві проти репресій у власній країні

Казахстанські опозиціонери в екзилі просять ЄС підтримати їх у боротьбі за дотримання політичних прав та свободи слова і думки в Казахстані. Акцію з такою метою під стінами представництва Європейського союзу в Україні 13 листопада провели близько десятка людей – журналісти, блогери та активісти, які змушені були покинути азійську країну через свої політичні погляди.

До протестувальників вийшов голова адміністрації Представництва ЄС в Україні Їтце Босма. Він отримав від активістів звернення про порушення прав людини та переслідування інакодумства в Казахстані, однак від коментарів журналістам відмовився.

Опозиційний рух у Казахстані намагаються обезголовити, пояснила дії адміністрації президента країни Нурсултана Назарбаєва опозиційна журналістка Жанара Ахметова, яка виїхала з батьківщини через загрозу її життю. Вона стверджує, що спецслужби Казахстану продовжують стежити за такими, як вона, і за кордоном.

Більшість протестувальників, які виїхали з Казахстану в Україну, відзначили, що в Києві – «справжня демократія та свобода слова».

Учасники акції виставили портрети активістів, які втратили свободу через свої погляди. Вони також роздавали перехожим сині кульки – цей колір символізує в Казахстані опозиційний рух.

«Ви берете цю кульку – і влада Казахстану лише за це вважає вас екстремістом. За цей колір в мене на батьківщині кидають за ґрати», – констатує Ахметова.

Загалом за останній рік 460 громадян Казахстану були затримані, частина з них опинилася за ґратами, частина перебуває на примусовому лікуванні у психлікарнях, частина – змогли залишити країну.

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