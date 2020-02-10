Сутички в Казахстані: біженці почали повертатися додому з Киргизстану

Понад тисяча громадян Казахстану перетнули кордон з боку Киргизстану 9 лютого після того, як протягом вихідних кілька тисяч втекли туди від міжетнічних сутичок в казахській провінції Жамбил, повідомляють місцеві кореспонденти Радіо Свобода.

Представники влади Киргизстану повідомили місцевій службі Радіо Свобода, що після спалаху міжетнічного насильства в Жамбилі кордон близько 4 500 людей залишили Казахстан через казахстансько-киргизький кордон.

Наразі точно невідомо, скільки саме громадян Казахстану, які повертаються до своєї країни, залишили її саме через конфлікт. Внаслідок сутичок між етнічними казахами та дунганами (меншиною мусульман китайського походження) загинули 10 людей.

Протягом 8 і 9 лютого 34 громадянина Казахстану потрапили до киргизьких лікарень, 13 людей перебувають там досі. Ще 39 людей госпіталізували в Казахстані, в тому числі трьох урядових працівників із вогнепальними пораненнями.

За даними прикордонної служби Киргизстану, більшість казахів, які перетинали кордон протягом днів сутичок – жінки, діти та люди похилого віку. За повідомленнями, селяни з прикордонних киргизьких селищ зустріли їх на кордоні, надали гарячу їжу та притулок.

У терміновому телевізійному зверненні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що наказав безпековим службам розслідувати поширення мови ненависті, «провокативних чуток та дезінформації».

9 лютого урядові служби повідомили, що до участі в сутичках причетні близько 300 людей і проти них вже відкрили кримінальні провадження.

Увечері 7 лютого в декількох селах Жамбилської області стався етнічний конфлікт між етнічними казахами і дунганами, причини якого наразі невідомі. Села Масанчі, Сортобе, Аухатти, в яких сталися заворушення, розташовані поруч з кордоном Киргизстану. Значну частину населення цих прикордонних населених пунктів складають представники дунганської меншини. Всі згорілі будинки належать дунганам.

Увечері 8 лютого влада Казахстану оголосила надзвичайну ситуацію «техногенного характеру місцевого масштабу».