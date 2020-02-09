Кількість загиблих у сутичках на півдні Казахстану зросла до 10

Заступник міністра внутрішніх справ Казахстану Олексій Калайчіді 9 лютого заявив про зростання кількості загиблих до 10 через сутички на півдні країни.

За цими даними, восьмеро людей загинули на місці події та ще двоє – у лікарні; 140 людей звернулися за медичною допомогою у Казахстані, а ще два десятки – в сусідньому Киргизстані.

Як повідомили у казахській службі Радіо Свобода, госпіталізовано 39 людей.

Увечері 7 лютого в декількох селах Жамбилської області стався етнічний конфлікт між етнічними казахами і дунганами, причини якого наразі невідомі. Села Масанчі, Сортобе, Аухатти, в яких сталися заворушення, розташовані поруч з кордоном Киргизстану. Значну частину населення цих прикордонних населених пунктів складають представники дунганської меншини. Всі згорілі будинки належать дунганам.

Вдень 8 лютого дунгани масово покидали Казахстан, повідомляється про 4500 тисяч осіб, які перетнули кордон з Киргизстаном. На підступах до кордону з боку Киргизстану, місцеві жителі надають біженцям необхідну допомогу.

Увечері 8 лютого влада Казахстану оголосила надзвичайну ситуацію «техногенного характеру місцевого масштабу».