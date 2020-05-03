Журналісти відзначають Всесвітній день свободи преси на тлі цензури через пандемію COVID-19

Всесвітній день свободи преси відзначається 3 травня на тлі залякування журналістів у багатьох країнах, де влада намагалася приховати дані про епідемію COVID-19 або подати повідомлення про це під вигідномим для себе кутом.

У розпал пандемії «особливо важливо, щоб як професійні, так і громадянські журналісти могли вільно повідомляти про те, що вони бачать і чують, та висловлювати свою думку відкрито», заявив державний секретар США Майк Помпео 2 травня.

За його словами, у той час, коли державні службовці мають захищати незалежні ЗМІ, деякі уряди навмисно поширюють дезінформацію, цензурують інформацію та «агресивно обмежують» для незалежних журналістів можливість виконувати свою функцію.«Журналістів заарештовували за повідомлення, сайти були заблоковані, оскільки репортери мали сміливість ставити під сумнів і критикувати офіційні реакції уряду на пандемію COVID-19», – наголосив Помпео.

Не назвавши конкретно жодної країни, Помпео закликав уряди негайно припинити цензуру та звільнити журналістів, які потрапили до в’язниці за свою роботу.

Раніше Помпео зазначав, що Сполучені Штати знають, що лікарі в Китаї, які повідомили про спалах, не змогли вільно говорити і стверджували, що уряд намагався приховати деталі про початок пандемії. Він також зазначив, що уряд Китаю видворив американських журналістів у березні.

Серед інших країн, де журналісти стикаються з труднощами, є Казахстан, повідомляють «Репортери без кордонів». Організація заявила, що журналістів, які висвітлюють спалах коронавірусу в країні, піддали допиту та кримінальному переслідуванню «під приводом запобігання паніці».

В Ірані двоє журналістів були затримані за мультфільм, у якому кепкують із людей, що рекламують ненаукові методи лікування коронавірусної інфекції. Чиновники вирішили, що мультфільм є образливим для керівництва країни.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш визнав, що пандемія породила дезінформацію, шкідливі поради щодо здоров’я та теорії змови. За його словами, засоби інформації надають на противагу до таких історій «перевірені, наукові, ґрунтовані на фактах новини та аналіз».

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International відзначила Всесвітній день свободи преси, оприлюднивши звіт, присвячений журналістиці в Єгипті. Організація зазначила, що дії про ЗМІ в цій країні за останні чотири роки фактично зробили журналістику злочином.

Правозахисники заявили, що ці кроки зашкодили прозорості під час нинішньої кризи в галузі охорони здоров’я, і уряд у Каїрі лише посилив контроль над інформацією, навіть коли кількість коронавірусних інфекцій у Єгипті продовжила зростати.

Всесвітній день свободи преси був оголошений Генеральною асамблеєю ООН у грудні 1993 року. Відтоді він відзначається 3 травня у всьому світі.