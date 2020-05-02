Казахстан: президент припинив повноваження голови Сенату Назарбаєвої, дочки екслідера країни

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв своїм указом 2 травня припинив депутатські повноваження голови Сенату (Верхньої палати парламенту) Даріги Назарбаєвої, старшої дочки колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Як передає Казахстанська служба Радіо Свобода «Радіо Азаттик», із чим пов’язане таке рішення наразі невідомо.

Токаєв у твіттері подякував Назарбаєвій «за активну і плідну роботу».

На офіційному сайті Сенату Казахстану повідомлень про відкликання мандата Назарбаєвої немає.

Згідно з Конституцією Казахстану, спікер Сенату – перший в черзі на пост президента, в разі відставки чи смерті чинного глави держави.

Депутатський мандат Даріга Назарбаєва отримала за указом Токаєва. 12 серпня минулого року президент Казахстану перепризначив дочку свого попередника членом Верхньої палати парламенту. Токаєв таким чином «перезапустив» парламентські повноваження Даріги Назарбаєвої, призначеної сенатором у 2016 році, коли главою держави був її батько. «Перезапуск» був проведений достроково, за три роки до закінчення терміну закінчення мандата Назарбаєвої. Згідно з Конституцією, термін повноважень депутатів сенату – шість років.

2 вересня Даріга Назарбаєва знову очолила Сенат. Головою палати вона вперше стала в березні 2019 року, відразу після відставки батька, що зберігає широкі повноваження. Крісло спікера звільнилося тоді, попередник на цій посаді Токаєв сів у крісло президента замість Назарбаєва.

56-річна Даріга Назарбаєва займала посади заступника голови Мажилісу і віцепрем’єра. В її політичній кар’єрі була 5-річна перерва. Вона покинула політику в 2007 році на тлі подій, пов’язаних з її чоловіком Рахатом Алієвим, якого звинуватили в низці кримінальних злочинів, в тому числі викраденні, вбивстві людей і спробі державного перевороту. Алієва знайшли мертвим в австрійській в’язниці в 2015 році.

У 2012 році старша дочка Назарбаєва пройшла в Мажиліс парламенту за списком президентської партії «Нур Отан» і очолила комітет з соціально-культурного розвитку. У квітні 2014 року депутати Мажилісу обрали Дарігу Назарбаєву заступником голови Нижньої палати парламенту. У вересні 2015 року Даріга Назарбаєва була призначена на посаду заступника прем’єр-міністра. Через рік вона стала депутатом Сенату і перебувала у Верхній палаті парламенту аж до сьогоднішнього дня, 2 травня 2020 року.