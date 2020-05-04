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04 травня 2020, Київ 13:16
Новини | Міжнародні

Казахстан: ЦВК припинила депутатські повноваження доньки Назарбаєва

Донедавна Дарига Назарбаєва була спікеркою сенату Казахстану і першою кандидаткою на посаду президента в разі відставки Токаєва

Центральна виборча комісія Казахстану 4 травня оголосила про припинення депутатських повноважень Дариги Назарбаєвої, старшої доньки колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва.

Таке рішення ЦВК ухвалила на засіданні на виконання відповідного рішення президента країни Касим-Жомарта Токаєва. 2 травня Токаєв підписав указ про припинення повноважень депутатки сенату Дариги Назарбаєвої.

Назарбаєва стала спікеркою сенату парламенту 20 березня 2020 року, у день відставки її батька з посади президента. У сенаті вона працювала з 2016 року, отримавши мандат за указом Назарбаєва-старшого. Її призначення депутатом розцінювалося як спроба експрезидента підготувати собі спадкоємця.

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Згідно з Конституцією Казахастану, спікер сенату – перший у черзі на посаду президента в разі відставки чи смерті чинного голови держави.

До приходу в сенат Назарбаєва була заступницею прем’єр-міністра Казахстана. У 2012-2015 роках вона була депутаткою та віцеспікеркою мажилісу – нижньої палати парламенту.

Нурсултан Назарбаєв очолював Казахстан з 1990 по 2019 рік.

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