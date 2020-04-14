У Казахстані режим надзвичайного стану через COVID-19 продовжили до 1 травня

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв продовжив дію надзвичайного стану на території країни до 1 травня, підписавши відповідний указ.

У Казахстані на COVID-19 заразилися 1199 людей, одужали 203. У країні зафіксована висока захворюваність медичного персоналу через ненормований графік роботи і брак засобів захисту. Зокрема, в місті Алмати за добу заразилися 116 медпрацівників.

У столиці Казахстану, місті Нур-Султан, місцевим жителям, які з 28 березня дотримуються режиму самоізоляції, виходячи з дому тільки до магазинів, аптек, на роботу чи винести сміття, заборонили співати на балконах після 23:00.

«Розуміємо, що складно перебувати в самоізоляції, проте просимо вас із повагою ставитися до оточення і дотримуватися тиші після 23:00, в тому числі це стосується співу з вікон і на балконах», – заявили в департаменті поліції Нур-Султана. Там попередили, що порушники тиші притягатимуться до адміністративної відповідальності.