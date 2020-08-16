У Лондоні помер 29-річний внук колишнього президента Казахстану Назарбаєва

У столиці Британії Лондоні помер Айсултан Назарбаєв, 29-річний внук колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, повідомила його мама, колишня спікерка казахського парламенту Дарига Назарбаєва. За даними ЗМІ, він помер від серцевого нападу.

«Моя сім’я глибоко сумує з приводу смерті нашого улюбленого Айсултана, і в цей дуже важкий для нас час ми сподіваємося, що громадськість проявить розуміння і шанобливе ставлення до нашої непоправної втрати», – йдеться в заяві Дариги Назарбаєвої на сторінці Фонду Нурсултана Назарбаєва.

Айсултан Назарбаєв був віцепрезидентом Національної федерації футболу Казахстану. Останніми роками він критикував владу Казахстану та членів своєї сім’ї.

У 2017 році внук Назарбаєва заявив про свою наркозалежність. У жовтні 2019 року британський суд засудив його до умовного терміну через напад на поліцейського. У лютому він повідомив, що намагається отримати притулок у Великій Британії.

Айсултан Назарбаєв – другий син Дариги Назарбаєвої та її колишнього чоловіка Рахата Алієва, який критикував Нурсултана Назарбаєва і який помер у 2015 році в австрійській в’язниці, де він перебував у межах розслідування вбивства.