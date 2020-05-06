Що стоїть за усуненням впливової дочки Назарбаєва в Казахстані?

Абсурдне зміщення з парламенту Даріги Назарбаєвої – потужної голови Сенату та дочки засновника незалежного Казахстану Нурсултана Назарбаєва – порушило чимало питань щодо керівництва в тій країні та майбутнього правлячої родини.

Коротка інформація на сайті казахстанського президента Касима-Жомарта Токаєва 2 травня з оголошенням, що Дарігу Назарбаєву позбавили посади спікера, принесла багато невідомого в країну, яка й без того мала чимало проблем на тлі коронавірусу і падіння цін на нафту – одного з головних експортних ресурсів Казахстану.

Старша донька першого президента Казахстану була призначена головою Сенату після відставки її батька з президентської посади 19 березня минулого року. Нурсултан Назарбаєв правив Казахстаном майже 30 років, ще з часів перед розпадом СРСР в 1991 році.

Голова Сенату не має значних повноважень, але той, хто займає цю посаду, є наступним у черзі на президентство, згідно з Конституцією Казахстану, за ситуації, якщо президент не може виконувати свої обов’язки.

Несподіване зміщення Назарбаєвої змусили багатьох гадати – чи президент Токаєв намагається вийти з тіні родини Назарбаєвих, чи просто стусує колоду назарбаєвських лоялістів?

Призначення на посаду спікера Сенату 4 травня Маулена Ашимбаєва не дає достеменної відповіді на це запитання. Ашімбаєв був першим заступником голови президентської адміністрації і був лояльним до контрольованої Назарбаєвим партії «Нур-Отан» принаймні 15 років.

Ашимбаєв також був главою виборчого штабу Токаєва під час дочасних президентських виборів у червні минулого року.

Ця послуга, а також стрімке кар’єрне зростання Ашимбаєва за президентства Токаєва можуть вказувати, що політична лояльність Ашимбаєва, можливо, орієнтується на нового президента, а не обов’язково на Назарбаєва.

Інші зміни на тлі усунення Назарбаєвої – міністра інформації та соціального розвитку Даурена Абаєва призначили новим заступником голови президентської адміністрації (замість Ашимбаєва), а Аїду Балаєву з посади помічниці президента перевели на міністерську посаду замість Абаєва.

Ці останні події не виглядають як частина керованої трансформації, що почалася після відходу Назарбаєва, і якщо нині й відбувається якесь зміщення центрів політичної ваги – то за рахунок впливу родини Назарбаєвих.

Але це стане явним, коли в наступні дні будуть й інші кроки для обмеження впливу членів родини Назарбаєвих – зокрема щодо Тимура Кулібаєва, чоловіка другої доньки Назарбаєва – Дінари.

Кулібаєв накопичив великі статки і є надзвичайно впливовою особою в бізнесових колах Казахстану. Його раніше називали можливим наступником Назарбаєва на президентській посаді.

Чому її змістили?

Є кілька можливих причин звільнення Назарбаєвої і це звільнення не говорить про її світле майбутнє.

Назарбаєва, якій 7 травня виповниться 57 років, в казахстанській політиці вже 20 років.

Вона заснувала партію «Асар» у 2003 році і очолювала її три роки, допоки вона не злилась із партією «Отан» (зараз «Нур-Отан») її батька. Назарбаєва двічі обиралась до парламенту і була заступницею голови Маджлісу, нижньої палати парламенту, а також була віцепрем’єром, була і депутатом Сенату (верхньої палати).

Її призначення спікером Сенату після відставки її батька виглядало логічним кроком – як захист інтересів родини Назарбаєвих і продовження спадку Назарбаєва.

Нурсултан Назарбаєв і залишається в політиці, обіймаючи посаду голови Ради безпеки Казахстану, і цю посаду було підкріплено додатковими повноваженнями перед його відставкою з президентської посади.

У той час, як багато хто назвав відставку Назарбаєва несподіваною, перебіг подій вказував на добру спланованість. Токаєв пізніше розповів, що підготовча робота по відходу Назарбаєва розпочалась якихось три роки тому.

Назарбаєв пішов, Токаєв прийшов, а Назарбаєву призначили спікером Сенату.

Багатство

Даріга Назарбаєва потрапила недавно на шпальти міжнародних ЗМІ.

На початку квітня адвокати Назарбаєвої та її старшого сина, Нуралі Алієва, успішно відбили спробу британської Національної агенції розслідування злочинів щодо двох маєтків, якими вони володіють у Британії.

Ціна цих маєтків разом становить 100 мільйонів доларів і щодо них були позови, згідно з Актом непояснених статків.

І хоча Назарбаєва та її син утримали право власності на два лондонські маєтки, увага з боку ЗМІ тримала родину Назарбаєвих у непривабливому світлі кілька місяців.

В перші кілька тижнів 2020 року молодших син Назарбаєвої – Айсултан, який мав проблему з наркотиками, розмістив у соцмережах та сказав в інтерв’ю дивні речі на кшталт, що його мати хотіла його вбити і що він є насправді сином свого діда.

В той час як такі повідомлення, можливо, підлили олії у вогонь як ще одна, додаткова, причина усунення Назарбаєвої, та навряд чи вони стали єдиною причиною.

Назарбаєва відома як привілейована донька впливового батька в Казахстані всі роки його незалежності.

У 1990-х роках вона володіла впливовими теле- і радіостанціями разом зі своїм колишнім чоловіком Рахатом Алієвим. Вона також мала долі в провідних бізнесах Казахстану.

Але всі в Казахстані завжди знали, що в неї багато грошей і що вона змогла пережити кілька скандалів, що були пов’язані з її колишнім чоловіком.

Рахата Алієва звинувачували в убивствах політичних та бізнесових суперників і врешті його звинуватили у спробі повалення влади свого тестя.

Назарбаєва розлучилась з Алієвим у 2007 році після того, як його послали в таке собі почесне заслання послом до Австрії та представником при міжнародних організаціях у Відні.

Алієв кілька наступних років намагався дискредитувати ім’я Назарбаєва, навіть видав книгу в 2009 році про начебто корупційні зв’язки свого тестя.

Алієв помер за загадкових обставин в австрійській в’язниці в 2015 році. Офіційно говорили про самогубство, але були і повідомлення, що заслуговували на довіру, що то не було самогубство.

Назарбаєва відійшла від політики після свого розлучення, але в 2012 році знову стала депутатом парламенту і очолила фракцію правлячої партії «Нур-Отан».

Той факт, що вона була одружена з тим, кого звинувачували у вбивстві і спробах державного перевороту, не вплинули на її кар’єрне зростання і вона досягла другої за впливом посади в Казахстані. Це може вказувати, що родинні скандали, імовірно, не є причиною її нинішньої відставки з посади спікера Сенату.

Плід роботи ворогів?

Під час її політичної кар’єри, Назарбаєва створила собі чимало ворогів.

Один із них – Асилбек Джаксибеков, довірена людина Назарбаєва від ранніх днів казахстанської незалежності, яка займала впливові посади, включно з посадою глави президентської адміністрації. Цю посаду він несподівано втратив у вересні 2018 року, лише через 14 місяців по тому, як Назарбаєв висловив йому довіру, щойно переобравшись на новий п’ятирічний президентський термін.

Джаксибеков виглядав як недоторканий, але Рахат Алієв працював у спецслужбі Казахстану і після розлучення з Назарбаєвою, Алієв оприлюднив аудіозаписи, стверджуючи, що хтось у спецслужбі записав розмови між провідними політиками та бізнесменами і предметом цих розмов був його тесть.

Але один із таких записів, оприлюднених Алієвим, був, як стверджувалось, діалог між Джаксибековим та бізнесменом Булатом Утемуратовим від 2007 року. Тоді, невдовзі після розлучення Назарбаєвої, Джаксибеков говорить про потребу її недопуску до вищих щаблів політики.

Коли Джаксибекова раптово усунули з політичної сцени, багато хто вказував на Назарбаєву.

Хоча в Казахстані напевно є й інші, хто негативно ставиться до старшої доньки першого президента.

Що знав батько?

Одне з найбільших запитань – що знав батько про відставку Даріги Назарбаєвої?

Назарбаєв перебуває в тіні відтоді, як в Казахстані був зареєстрований перший випадок захворювання на коронавірус 13 березня.

Він продовжує робити якісь заяви через свого речника, але його не бачили на людях вже майже два місяці.

Дехто вважає, що рішення про усунення Назарбаєвої не могло ухвалюватись без відома експрезидента, і проводять паралелі з недавнім скандалом довкола Назарбаєвої і тими, що супроводжують старшу дочку покійного президента Узбекистану Гульнару Карімову.

Карімову теж пов’язували з бізнесовими оборудками за кордоном і в підсумку її затримали в Узбекистані і посадили під домашній арешт.

Але, окрім кількох неважливих дипломатичних посад, Карімова не займала високі посади в Узбекистані.

Багато хто відчував, що призначення Назарбаєвої головою Сенату мало стати гарантією, що її не спіткає доля Карімової, яку після смерті батька чекали суд, вирок і неволя.

Ще два питання

Ще є два питання щодо Нурсултана Назарбаєва.

Наскільки гарні канали зв’язку у нього, коли він перебуває в ізоляції?

Державні ЗМІ повідомляють, що він зустрічається з різними чиновниками, а його речник робить заяви за нього.

Але це Токаєв, хто їздить країною, зустрічається з урядовцями та медпрацівниками, намагаючись бути на передньому краї боротьби з коронавірусом, а також допомагаючи уряду боротися з низькими цінами на нафту, що завдає збитків бюджету Казахстану. Серед проблем, які вирішує Токаєв, – повені на півдні Казахстану та прорив дамби в сусідньому Узбекистані.

Неясно, про що саме інформують Назарбаєва. І взагалі, який стан його здоров’я?

Найбільші критики Назарбаєва стверджують, що стан його здоров’я може бути нині далеким від ідеального.

Звичайно, в Казахстані може мати місце підкилимна боротьба, незважаючи на владний перехідний період. Назарбаєву має виповнитись 80 років у липні і, можливо, вже зараз точиться боротьба за якісь посади в постназарбаєвському Казахстані, коли перший президент помре.

Якщо в Назарбаєвої є політичні опоненти, то нинішні проблеми Казахстану разом із маргіналізацією її батька, можливо, дали привід її ворогам завдати політичного удару й усунути зі спікерської посади в Сенаті.

За офіційними повідомленнями, Назарбаєву мають перевести на іншу посаду.

Але вона посідала другу найвищу посаду в державній ієрархії, і яким не було б нове призначення, все одно воно виглядатиме як пониження.

(Над матеріалом працював оглядач Радіо Свобода з питань Центральної Азії Bruce Pannier).