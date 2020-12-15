Протест ФОПів: акція під Радою, хода до майдану Незалежності та сутички з поліцією – фоторепортаж

Вранці 15 грудня приватні підприємці – учасники руху #saveФОП – укотре вийшли на мітинг у центрі столиці. Розпочалася акція біля Верховної Ради, де учасники вимагали від народних депутатів розглянути і ухвалити законопроєкти щодо спрощеного оподаткування для ФОПів, а також виступали проти запровадження локдауну у січні. Згодом протестувальники пішли на вулицю Банкову до Офісу президента, де запалили фаєри, а згодом перемістилися на майдан Незалежності. Учасники протестів спробували встановити намети, а поліцейські заважали їм це робити – розпочалися сутички.