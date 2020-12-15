«Искушение штрафонуть»: ФОП объясняет реальные последствия кассовых аппаратов

(Друкуємо мовою оригіналу)

Почему многие предприниматели так категорически против кассовых аппаратов? Внедрение правила все ближе: его после протестов предпринимателей лишь отсрочили, но с 1 января кассовыми аппараатми обязательно должны пользоваться те, кто предоставляет платные услуги в сфере охраны здоровья и ювелиры, а с 1 января 2021-го - все. В Киеве 15 декабря ФОПы протестовали уж очень бурно: дошло до стычек с полицией, слезоточивого газа и палаток на Майдане.

В то же время, многие люди, не занимающиеся бизнесом, не понимают, что вообще происходит: ведь что плохого в том, чтобы проверить оборот ФОПа – а вдруг он злоупотребляет единым налогом? Да и потребитель никогда не против получить чек за купленный товар. Поэтому мы попросили украинку, работающую на едином налоге, доступно пояснить, что для нее изменится с введением кассовых аппаратов.

Жительница Славянска Наталья уже 15 лет занимается бизнесом: торгует товарами для рыбалки. Говорит, что в хорошие времена работалось интереснее, а сейчас стало тяжелее. Подкосил бизнес Натальи коронавирус.

Это, наверное, худший год из тех, которые были

«Люди, видимо, начали откладывать деньги. Возможно, их просто у них нет, опасаются каких-то лишних затрат. Это, наверное, худший год из тех, которые были», – делится Наталья.

Для таких предпринимателей, как Наталья, парламент отсрочил введение кассовых аппаратов на год. Но она уже все узнала и просчитала.

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По сравнению с торговцами на рынке, которые уже протестовали в Славянске, у Натальи в магазине есть компьютер с доступом к интернету.

«Я просто устанавливаю кассовую программу, я ее регистрирую в налоговой. И у меня есть программа моя, внутренняя, рабочая, которая «подтягивается» к этой программе кассового обслуживания, – и у меня, фактически, кассовый аппарат стоит. Только он будет в программном обеспечении», – описывает будущие реалии работы Наталья и добавляет: уже изучила рынок. Есть бесплатная программа, но только для чеков до 800 гривен. Если больше – то уже надо платить. Лицензия на год обойдется в 1200 гривен. А еще надо купить аппарат для печати чеков стоимостью от 2 тысяч гривен.

А какие гарантии до этого получал покупатель?

Наталья говорит, что по требованию выдает покупателям чеки, распечатанные на листе формата А4, заверенные подписью и печатью. И, если наступает гарантийный случай, то права клиента защищены.

«Предприниматели боятся не кассовых аппаратов, а последствий»

Хозяйка рыболовного магазина говорит, что не против кассовых аппаратов. Ведь они выведут на свет многих из тех, кто работает «в тени», не платя налоги. Но будут и сложности: малый бизнес, убеждена Наталья, ждут штрафы.

Есть накладные неподтвержденные. В нашей стране, скорее всего, это будут штрафы, большие штрафы

«Есть накладные, наши накладные, которые, скорее всего, неподтвержденные. То есть, нам надо будет каким-то образом их подтверждать. С этим сложность. Почему? Потому что нас будут штрафовать за это. То есть, если у меня есть товар, но он не подтвержден накладной, – в нашей стране, скорее всего, это будут штрафы, большие штрафы, –делится опасениями Наталья и уточняет: – Предприниматель, наверное, больше боится не кассового аппарата, а тех последствий, которые следуют за кассовым аппаратом. Та же самая налоговая инспекция. Она у нас будет настроена на то, чтобы какие-то выявить нарушения с кассовым аппаратом. А это реально: все мы люди, все мы делаем ошибки. У нас нет такого понятия не то, чтобы научить, проконсультировать, – у нас будут выписываться штрафы».

Еще возникает вопрос учета товара. В магазинной программе весь товар учтен. На товар есть накладные ведомости. Но не на всех есть «мокрые» печати. Поэтому придется обращаться к поставщикам, чтобы они подтвердили ведомости своими печатями. А что, если поставщики не вели такой учет? Ответа нет. Но, говорит предприниматель, государство могло бы пойти навстречу: тот товар, который был в магазине до включения кассового аппарата, остается. А новый товар уже надо подтверждать заверенными накладными.

«Еще я что-то слышала, что если у поставщика будет какой-то неучтенный товар, то проверка будет по всем, с кем он работает. То есть, я могу попасть под эту проверку», – говорит о своих опасениях предприниматель.

Кроме того, после введения кассового аппарата, вздыхает Наталья, придется много времени времени тратить не на бизнес, а на отчетность и бухгалтерию. И надо это делать самой, ведь реалии не позволяют держать в штате бухгалтера.

«Аппарат не решает проблему системы»

И, вообще, по мнению предпринимателя, кассовые аппараты не решают главную проблему: государственная машина не обращает внимание на людей, которые, платя налоги, и поддерживают работу этой машины.

Сейчас мы тоже платим налоги. И сказать, что я как гражданка Украины каким-то образом защищена, – нет!

«Сейчас мы тоже платим налоги. И сказать, что я как гражданка Украины каким-то образом защищена, – нет! Я обращаюсь в больницу – я должна оплачивать услуги. Я не скажу, что у нас сейчас на должном уровне наши налоги распределяются», – делится Наталья.

Как плюс Наталья отмечает то, что кассовые аппараты, возможно, выведут из «тени» крупные компании, которые не показывают все свои доходы, а также людей, которые занимаются бизнесом, но не имеют статуса предпринимателя и не платят налоги.

Кто-то зарабатывает миллионы, но платит такие же налоги, как и я

«Я как маленький предприниматель плачу налоги, в открытую работаю. А кто-то зарабатывает миллионы, но платит такие же налоги, как и я. Здесь есть несправедливость», – убеждена женщина.

«Необходимо найти консенсус» – эксперт

Отсрочка введения кассовых аппаратов не решила проблему, а только отодвинула ее на год. А пока в обществе активно соперничают две точки зрения. Сторонники одной считают кассовые аппараты панацеей, способной побороть контрабанду и теневую экономику. Сторонники другой уверены, что аппараты ничего не решают, а лишь создают напряжение и проблемы в среде бизнеса. А еще – искушают чиновников проверками и штрафами. Такое мнение Радио Донбасс.Реалии высказала Оксана Кузякив, исполнительный директор Института экономических исследований и политических консультаций.

По мнению эксперта, сами по себе кассовые аппараты, без системных изменений, ничего не решат. Например, в торговле горюче-смазочными материалами ими уже пользуются. Но все так же продолжается борьба и с нелегальными заправками, и с некачественным топливом.

В Украине, иронизирует Кузякив, почему-то часто так происходит, что нагрузка ложится на ответственного налогоплательщика. А тот, кто работал «в тени», так и работает: хоть нет у него кассового аппарата, хоть его установили.

Опасения предпринимателей состоят в том, чтобы не было дополнительной нагрузки именно на легальный и нормальный бизнес, который платит налоги

«Опасения предпринимателей состоят в том, чтобы не было дополнительной нагрузки именно на легальный и нормальный бизнес, который платит налоги. В первую очередь, речь идет об упрощенной системе налогообложения и едином налоге. Надо каким-то образом отличать, условно говоря, группы компаний, которые используют упрощенную систему налогообложения для оптимизации своих операций. Это не противозаконно, но это вызывает общественный резонанс о том, что это несправедливо. И это вопрос уже не к кассовым аппаратам. Это вопрос к тому, каким образом упрощенная система налогообложения должна использоваться именно теми, на кого она рассчитана», – считает Кузякив. И тут возникает коллизия: упрощенная система предполагает упрощенный учет, а введение кассовых аппаратов как раз, наоборот, требует организованного товарного учета. А этого мелкие предприниматели или не делает, или делают, часто, для себя в обычных тетрадках.

Еще, по словам Кузякив, предприниматели традиционно не доверяют налоговой службе. И боятся наделать ошибок, когда надо будет, вместе с кассовым аппаратом, вводить систему учета товара. То есть, люди опасаются штрафов, которые могут получить из-за возможных неточностей в отчетах. Поэтому, убеждена эксперт, надо работать над повышением уровня доверия людей к чиновникам, ведь это может уменьшить страхи.

Предприниматели и авторы идеи фискализации должны садиться за стол и договариваться

«Предприниматели, которые добились отсрочки (введения кассовых аппаратов – ред.) и авторы идеи фискализации должны садиться за стол и договариваться. То, что касается кассовых аппаратов, мне кажется, требует определенной доработки. Потому что риски для микро-бизнеса, что на них возрастет нагрузка, там есть. Это как раз пример того, что необходимо попытаться найти консенсус», – убеждена Оксана Кузякив.

А пока консенсуса нет. 15 декабря в центре Киева продолжили протестовать предприниматели. Они уже установили несколько палаток на Майдане. Произошли стычки с правоохранителями с применением слезоточивого газа. Предприниматели выступают против карантинных ограничений и за упрощенную систему налогообложения.

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