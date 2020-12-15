Сутички на Майдані: поліція заявила про 40 постраждалих силовиків

Національна поліція заявляє про близько 40 правоохоронців, які постраждали внаслідок сутичок з учасниками акції протесту на майдані Незалежності в Києві.

Зокрема, у поліції заявили, що учасники акції застосували проти поліцейських сльозогінний газ.

«У центрі столиці відбувається акція з масовою участю громадян, які пройшли ходою з Площі Конституції до майдану Незалежності. Коли вони намагалися встановити військові намети, виникла штовханина – і учасники акції застосували у бік правоохоронців газові балончики. Одного поліцейського вдарили по голові – і він втратив свідомість. Ще близько 40 – зазнали хімічні опіки очей», – йдеться в повідомленні.

Про те, чи затримували когось із протестувальників – у поліції не кажуть.

Водночас, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода з місця події, сльозогінний газ проти учасників акції застосували поліцейські (це видно і на фото), а протестувальники, зі свого боку, кидали в них різні предмети і димові шашки.

За даними кореспондента Радіо Свобода, внаслідок сутичок постраждали близько 10 протестувальиків, щонайменше чотирьох із них забрала «швидка», а представники Червоного Хреста повідомили про одного постраждалого поліцейського.

15 грудня учасники акції, яку проводять фізичні особи-підприємці (ФОПи) на майдані Незалежності у Києві , вступили в сутички з правоохоронцями.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, протестувальники намагалися встановити намети на майдані Незалежності, однак поліція їм завадила. Зрештою, як стало відомо згодом, учасникам мітингу вдалося встановити кілька наметів.

Тим часом, весь урядовий квартал у Києві перекритий поліцією.

Зі сцени на майдані Незалежності учасники акції заявили, що не планують залишати центр столиці і збираються ночувати на Майдані.

Раніше поліція повідомляла про посилення заходів безпеки в центрі Києва.

У дні голосування за закони про підтримку малого бізнесу і відтермінування касових апаратів 1 і 4 грудня біля будівлі парламенту протестували тисячі підприємців. Вони закликали владу захистити бізнес, що страждає від обмежувальних заходів, пов’язаних із пандемією COVID-19.