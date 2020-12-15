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15 грудня 2020, Київ 14:48
Новини | Суспільство

Сутички на Майдані. ФОПи встановили намети – оновлюється

Весь урядовий квартал перекритий поліцією. Вона застосувала газ проти мітингарів. Мітинг ФОПів, Майдан, Київ, 15 грудня 2020 року

Учасники акції, яку проводять фізичні особи-підприємці (ФОПи) на Майдані Незалежності у Києві 15 грудня, вступили в сутички з правоохоронцями.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, протестувальники намагалися встановити намети на Майдані, однак поліція їм перешкоджала.

Зрештою, як стало відомо згодом, учасникам акції таки вдалося встановити кілька наметів.

Весь урядовий квартал перекритий поліцією. Правоохоронці застосовували газ проти мітингарів.

Зі сцени на Майдані Незалежності учасники акції заявили, що не планують залишати центр столиці.

Раніше поліція повідомляла про посилання заходів безпеки в центрі Києва.

У дні голосування за закони про підтримку малого бізнесу і відтермінування касових апаратів 1 і 4 грудня біля будівлі парламенту протестували тисячі підприємців. Вони закликали владу захистити бізнес, що страждає від обмежувальних заходів, пов’язаних із пандемією COVID-19.

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