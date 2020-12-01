(Друкуємо мовою оригіналу)

В Донецкой области, как и в Киеве, протестовали предприниматели. В Славянске более ста человек вышли на митинг. Люди говорят, что бизнес придется закрыть, если всех обяжут пользоваться кассовыми аппаратами. А вот советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко убежден: ситуацию с предпринимателями надо обсуждать и решать, ведь от этого зависит развитие экономики и всей страны. После протестов парламент отложил обязательное введение кассовых аппаратов на один год.

Возле памятника «Первым предпринимателям 90-х» на входе в центральный рынок Славянска их собралось больше ста человек. Торговцы пришли с флагами с хештегом #SaveФОП и плакатами.

Анатолий торгует на рынке промтоварами уже 20 лет.

Не время сейчас вводить кассовые аппараты: много расходов, очень большие штрафы

«Не время сейчас вводить кассовые аппараты: много расходов, очень большие штрафы, которые малый бизнес просто не в состоянии потянуть. Мы все налоги тут платим, – просто не трогайте нас, дайте нам работать», – не скрывает эмоций мужчина.

Неподалеку от него обсуждают перспективы несколько женщин. Надежда торгует канцелярией и новогодними украшениями. Она уверена, что с введением кассовых аппаратов бизнес придется свернуть.

Если будет через налоговую: нужно ставить человека рядом со мной и с утра до вечера штрафовать

«Никто не берет во внимание, сколько предпринимателей часто товар продают в убыток. Брак: вот я торгую гирляндами, из ящика получается 10-15 процентов. Часто-густо ты не можешь продать этот товар. Это же вообще нигде не учитывается, – описывает реалии торговли на рынке Надежда и продолжает. – А возвраты: вот человек купил, вернул, а как я через кассовый аппарат должна провести? У нас канцелярия, у нас товар, – реализатор не может все пересчитать. Если у меня все это будет через налоговую: нужно ставить человека рядом со мной и с утра до вечера штрафовать».

Татьяна 30 лет работает на рынке, занимается ритуальным бизнесом. Женщина высказывается против карантина выходного дня.

Ритуальный бизнес к карантину каким боком?

«Покойники ждать не могут: сегодня его хоронить, или через выходные. Ритуальный бизнес к карантину каким боком? Просто писать объявление: прошу вас не умирать в выходные дни или в карантин», – с иронией говорит Татьяна.

Мы – против карантина! Мы – за упрощенную систему налогообложения!

А Юлия торгует на рынке 18 лет. Говорит, что, по сравнению с остальными, этот год – «убийственно сложный» для бизнеса. По мнению женщины, власти не хотят слышать мнение предпринимателей. Юлия выходит перед протестующими и оглашает требования: «Требуем: сохранить микробизнес! Да, Славянск, мы требуем сохранить микробизнес?! Требуем, чтобы наша действующая власть поддержала нас, не уничтожала нас. У нас есть дети, у нас есть семьи. Нам нечем кормить детей, потому что мы зарабатываем сами. Почему работают большие сети, а нас закрывают на карантин выходного дня, на полный локдаун? Мы – против карантина! Мы – за упрощенную систему налогообложения!»

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А еще предприниматели говорят, что в Славянске практически невозможно трудоустроиться. И если бизнес придется закрыть, – придется нелегко.

Позиция городских властей

Вадим Лях, городской голова Славянска, сказал людям, что власть услышала протестующих предпринимателей.

«Я думаю, что все будет хорошо. Надо только набраться терпения немножко», – сказал Лях.

Также мэр Славянска сообщил Радио Донбасс.Реалии, что, пока новоизбранные депутаты городского совета еще не собирались на сессию, возможно, к центральным властям направят обращение от его имени.

Надо дать возможность людям на местах сохранить свои рабочие места

«Надо дать возможность людям на местах сохранить свои рабочие места. И, по большому счету, если коротко (ну, конечно, этого в обращении не будет): малый бизнес не потянет сегодня кассовый аппарат. Я – как городская власть – конечно же заинтересован в том, чтобы платилось больше налогов. Но, с другой стороны, я понимаю: если платить налоги некому будет, – этот ручеек просто иссякнет».

Почему протестуют

Украинское законодательство предусматривает с 1 января 2021 года обязательное использование регистратора расчетных операций (РРО или кассового аппарата) для определенных видов деятельности предпринимателей 2-4 групп, а с 1 апреля 2021 года классические или программные регистраторы должны установить все плательщики единого налога 2-4 групп.

1 декабря в Киеве в очередной раз протестуют предприниматели под лозунгом SaveФОП. Они требуют отложить обязательное использование кассовых аппаратов и проголосовать законы про упрощенную систему налогообложения для малого и среднего бизнеса.

Президент Владимир Зеленский уже предложил на год отложить обязательное введение кассовых аппаратов. Об этом говорится в его законопроекте.

Справедливость важна для развития экономики – советник президента

Вопрос по ФЛП не решали по двум причинам: поступления в бюджет были незначительные и проблему как таковую пытались замалчивать. Но логика изменилась, и это связано с социальной справедливостью: одна часть людей активно платит налоги с любого дохода, даже с минимальной зарплаты, а другая часть – не платит. Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказал Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам.

Устенко говорит, что дискуссию о ФЛП инициировали в прошлом году, еще до коронавируса и экономических проблем. При обсуждении возник ряд контраргументов.

Традиционно в Украине существует высокий уровень теневого сектора экономики

«Потому что это вопрос, больше связанный с самозанятостью; почему «нет», потому что традиционно в Украине существует высокий уровень теневого сектора экономики; почему «нет», потому что перенастройка на цивилизованную систему уплаты налогов потребует времени, денег, дополнительных затрат; почему «нет», потому что предприниматели начали говорить о невозможности в любом месте связаться через интернет, что не дает возможности использовать эту систему РРО», – перечисляет некоторые аргументы противников кассовых аппаратов Устенко.

Еще одно противоречие, которое возникло при обсуждении проблемы, говорит Устенко, – это низкая подконтрольность и подотчетность использования тех денег, которые поступили в бюджет от налогов. Предприниматели выступили против кассовых аппаратов, потому что они не решают проблему прозрачности распределения денег.

Отсрочка принесет минусы экономике – Устенко

Олег Устенко говорит: если кассовые аппараты отсрочат на год – это будет решение компромиссное и правильное с точки зрения политики.

А с экономической точки зрения будут минусы. Хотя, говорит Устенко, часть предпринимателей объективно считает, что у них есть «ограничители» для введения кассового аппарата. Например, отсутствие интернета или смартфона, возможное давление со стороны налоговой службы.

Вопрос, связанный с социальной справедливостью, точно не решен

«С точки зрения экономической – это неправильное решение. Вопрос, связанный с социальной справедливостью, точно не решен. То есть, одни будут продолжать платить налоги, не имея никакой «тени», двойной бухгалтерии… Те, которые работали с неучтенными остатками, не желающие проводить через кассовый аппарат, – оставляют «статус кво», в котором они находились», – описывает последствия отсрочки кассовых аппаратов советник президента.

Олег Устенко убежден, что эту тему надо обсуждать с предпринимателями, властями и экспертами. Ведь вопрос справедливости, считает Устенко, важен для развития экономики и страны. А сейчас, по его мнению, справедливость нарушена.

1 декабря Парламент одобрил инициативу президента Владимира Зеленского и отложил на год обязательное использование кассовых аппаратов. Это решение нардепы назвали компромиссным.

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