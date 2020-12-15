Протести у центрі Києва: станції метро «Хрещатик» і «Майдан Незалежності» зачинені на вхід

Станції метро «Хрещатик» і «Майдан Незалежності» у Києві зачинені на вхід, повідомила у вівторок пресслужба Київміськадміністрації на сторінці у Telegram.



«Пересадочний вузол та вихід зі станцій працюють у звичайному режимі. Працює лише вихід зі станції «Хрещатик» на вулиці Городецького та Інститутську», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що надійшов «анонімний дзвінок про мінування», триває перевірка.

15 грудня учасники акції, яку проводять фізичні особи-підприємці (ФОПи) на майдані Незалежності у Києві, вступили в сутички з правоохоронцями. За даними кореспондента Радіо Свобода, протестувальники намагалися встановити намети на майдані, однак поліція їм завадила. Зрештою, як стало відомо згодом, учасникам мітингу все ж вдалося встановити кілька наметів. Зі сцени на майдані Незалежності учасники акції заявили, що не планують залишати центр столиці і збираються там ночувати. Поліція заявила про близько 40 правоохоронців, які постраждали внаслідок сутичок.