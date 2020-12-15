На майдані Незалежності лишаються кілька сотень протестувальників

Станом на 21:10 на майдані Незалежності у Києві залишаються кілька сотень учасників акції протесту ФОПів. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За його словами, поліція у центрі міста є, але більшість правоохоронців перебувають на прилеглих до площі вулиці.

У «Київському метрополітені» заявили, що станція «Майдан Незалежності», про мінування якої повідомлялося вдень, працює у звичному режимі.

Вранці 15 грудня приватні підприємці – учасники руху #saveФОП вчергове вийшли на акції протесту в центрі столиці.

Розпочалася акція біля Верховної Ради, де учасники вимагали розглянути і ухвалити законопроєкти щодо спрощеного оподаткування для ФОПів, а також виступили проти запровадження локдауну у січні. Далі протестувальники перемістилися на майдан Незалежності.

За словами кореспондента Радіо Свобода, внаслідок сутичок між протестувальниками та поліцією є поранені. Зокрема журналіст помітив у швидкій ФОПівця з перебинтованою головою, а також поліцейського з шийним корсетом.

У поліції повідомили про трьох травмованих правоохоронців.