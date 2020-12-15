У поліції заявили про трьох постраждалих поліцейських під час демонтажу наметів на Майдані

Під час демонтажу наметів протестувальників під час акції ФОПів на Майдані незалежності у Києві постраждали троє поліцейських. Про це заявили столичні правоохоронці.

Зазначається, що станом на 18:00 поліцейським вдалося прибрати всі намети.

«При цьому група нетверезих чоловіків накинулася на поліцейських, у результаті чого троє правоохоронців госпіталізовані із розбитими обличчями та забоями. За цим фактом розпочато кримінальне провадження», – мовиться у повідомленні.

Правоохоронці стверджують, що організатори акції у повідомленні про її проведення не вказували намір встановлювати намети на Майдані.

«Поліцейські продовжують стежити за порядком у центральній частині столиці», – заявили у поліції.

Кореспондент Радіо Свобода повідомляв, що станом на 18:50 протестувальники знову встановили три намети, проїжджу частину відкрили, а поліція залишала Майдан Незалежності.

За словами кореспондента, внаслідок сутичок між протестувальниками та поліцією є поранені. Зокрема журналіст помітив у швидкій ФОПівця з перебинтованою головою, а також поліцейського з шийним корсетом.

Вранці 15 грудня приватні підприємці – учасники руху #saveФОП вчергове вийшли на акції протесту в центрі столиці.

Розпочалася акція біля Верховної Ради, де учасники вимагали розглянути і ухвалити законопроєкти щодо спрощеного оподаткування для ФОПів, а також виступили проти запровадження локдауну у січні.