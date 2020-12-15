Поліція прибрала більшість палаток ФОПівців на Майдані

Поліція прибрала більшість з приблизно десятка палаток, які встановили учасники акції протесту фізичних осіб-підприємців (ФОПів) на Майдані Незалежності у Києві. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода. Залишилося стояти три палатки.

За словами кореспондента, внаслідок сутичок між протестувальниками та поліцією є поранені. Зокрема журналіст помітив у швидкій ФОПівця з перебинтованою головою, а також поліцейського з шийним корсетом.

Раніше учасники акції, яку проводять фізичні особи-підприємці (ФОПи) на майдані Незалежності у Києві 15 грудня, вступили в сутички з правоохоронцями. Як повідомляв кореспондент Радіо Свобода, протестувальники намагалися встановити намети на Майдані, однак поліція їм перешкоджала. Зрештою, як стало відомо згодом, учасникам акції таки вдалося встановити кілька наметів.

Весь урядовий квартал перекритий поліцією. Правоохоронці застосовували газ проти мітингарів.

Раніше поліція повідомляла про посилення заходів безпеки в центрі Києва.

У дні голосування за закони про підтримку малого бізнесу і відтермінування касових апаратів 1 і 4 грудня біля будівлі парламенту протестували тисячі підприємців. Вони закликали владу захистити бізнес, що страждає від обмежувальних заходів, пов’язаних із пандемією COVID-19.