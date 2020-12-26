SaveФОП грається у політику – Гетманцев

Рух #SaveФОП, який вивів людей на безстрокову акцію протесту в центрі Києва, «грається в політику і не йде на будь-які компроміси», заявив в інтерв’ю Радіо Свобода депутат від «Слуги народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, від #SaveФОП лунає тільки вимога «введення норм, які звільнили би взагалі від фіскальних апаратів торгівлю». При цьому Гетманцев наполягає: фіскалізація потрібна не йому або президенту Володимирові Зеленському, вона потрібна Україні.

«Цим шляхом уже давним-давно пройшли всі розвинуті країни світу. Зокрема, Польща – у 2010 році вводячи реєстратори розрахункових операцій тотальні. Причому набагато жорсткіше, ніж у нас. Причому без безоплатного додатку, який можна скачати з сайту Податкової, що ми забезпечили за державний кошт, а з обов’язку встановлювати залізні РРО для всіх. Теж були мітинги, теж були непогодження, але країна нормально працює, все «вбілу», все класно. Ми туди їдемо. У наших бізнесменів, які там (у Польщі – ред.) організовують бізнес, теж не виникає питань, а чому, власне кажучи, вони у Варшаві повинні видавати чек? Може, у них якийсь унікальний бізнес? Може, цього не треба робити?» – констатував Данило Гетманцев.

Зі свого боку, активісти #SaveФОП наполягають на відсутності зв’язків із будь-якими політиками та на обґрунтованості своїх протестів. Зокрема, мітингувальники вважають, що повна фіскалізація може знищити малий бізнес, і вона тільки закріплює монополію потужних мережевих компаній.

1 грудня цього року, після протестів підприємців Верховна Рада ухвалила закон про перенесення фіскалізації ФОПів до 1 січня 2022 року (спершу її планували запровадити 2021-го року). Однак учасники руху #SaveФОП вважають, що цього недостатньо.

15 грудня #SaveФОП знову вивів людей на акцію протесту в центрі Києва. Активісти зажадали скасування заборони на підприємницьку діяльність при запровадженні урядом локдауну з 8 по 24 січня наступного року. Ще одна вимога до влади – спрощення обліку доходів і відмова від запровадження касових апаратів для більшості груп ФОПів.

Почалася акція біля Верховної Ради, далі протестувальники пішли на майдан Незалежності, де відбулися сутички між ними і поліцією. Мітингувальники намагалися встановити намети. Поліцейські застосовували газ проти активістів. За даними поліції, потерпіли 40 правоохоронців.

Натомість мітингувальники звинувачували силовиків у незаконних діях. Рух #SaveФОП продовжив протести у центрі Києва і у наступні дні, заявляючи, що до виконання вимог акція буде безстроковою.

Повністю Суботнє інтерв’ю з головою парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим читайте на сайті Радіо Свобода та дивіться на YouTube-сторінці Радіо Свобода.