«ФОПи» у центрі Києва вийшли на безстрокову акцію протесту (фото)

Представники руху «SaveФОП» у вівторок на майдані Незалежності у Києві вийшли на безстрокову, як вони заявили, акцію протесту.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, приватні підприємці з різних міст України, усього близько 1000-1500 людей, вимагають дозволити ФОПам працювати під час локдауну з 8 до 24 січня. Також вони закликали створити комісію з участю представників «SaveФоп», щоб рішення, які стосуються підприємців, були з ними узгоджені перед ухваленням Верховною Радою.

Протестувальники рушили ходою до Офісу президента, щоб озвучити свої вимоги. Як передає кореспондент Радіо Свобода у ці хвилини проїзд до ОПУ заблокований правоохоронцями і їхнім транспортом.

Очікується також, що ввечері мітингувальники, як вони пообіцяли, підуть до палацу «Україна», де відбуватиметься концерт «Кварталу-95».

Вранці 15 грудня приватні підприємці – учасники руху «SaveФОП» вчергове вийшли на акції протесту в центрі столиці.

Розпочалася акція біля Верховної Ради, де учасники вимагали розглянути і ухвалити законопроєкти щодо спрощеного оподаткування для ФОПів, а також виступили проти запровадження локдауну у січні. Далі протестувальники перемістилися на майдан Незалежності.

За словами кореспондента Радіо Свобода, внаслідок сутичок між протестувальниками та поліцією були поранені. У поліції повідомили про трьох травмованих правоохоронців.