Зеленський наказав створити Раду з питань малого підприємництва

Президент України Володимир Зеленський наказав створити Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва. Відповідний указ оприлюднив Офіс президента 22 грудня.

Зазначається, що рада має функціонувати як «консультативно-дорадчий орган» при президентові.

Очолить раду новопризначена заступниця керівника ОП Андрія Єрмака Юлія Свириденко.

Їй президент доручив «у п'ятиденний строк внести пропозиції щодо персонального складу Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва».

Указ набирає чинності з дня його опублікування.