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22 грудня 2020, Київ 13:28
Новини | Економіка

Зеленський наказав створити Раду з питань малого підприємництва

Указ Зеленського набирає чинності з дня його опублікування

Президент України Володимир Зеленський наказав створити Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва. Відповідний указ оприлюднив Офіс президента 22 грудня.

Зазначається, що рада має функціонувати як «консультативно-дорадчий орган» при президентові.

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15 грудня приватні підприємці вкотре вийшли на мітинг у центрі столиці

Очолить раду новопризначена заступниця керівника ОП Андрія Єрмака Юлія Свириденко.

Їй президент доручив «у п'ятиденний строк внести пропозиції щодо персонального складу Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва».

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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