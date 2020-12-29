У Києві спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ – КМДА

Інтенсивність епідемічного процесу із захворюваності на грип та ГРВІ у Києві перебуває на низькому рівні та є нижчою «базової лінії», повідомила пресслужба Київміськадміністрації.

За даними КМДА, у столиці за 52-ий тиждень 2020 року зареєстровано 10 685 хворих на грип та ГРВІ.

«Наразі показник захворюваності становить 360,1. Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 8,3% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 4 156 (зниження на 4,5%), дорослих – 6 529 (майже на рівні минулого тижня). У структурі захворюваності діти становлять 38,9%, а на попередньому тижні – 37,3%. Серед школярів захворюваність знизилася на 9,4% – зареєстровано 2 072 випадки», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що до лікарень за звітний тиждень потрапили 35 людей, із них 27 – діти.

Станом на 29 грудня у Києві від початку пандемії підтверджено 109 008 випадків захворювання на COVID-19, 1875 людей померли, 38 017 – одужали.