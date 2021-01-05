Степанов прокоментував обмеження, які почнуть діяти з 8 січня

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 5 січня прокоментував деталі карантинних обмежень, які почнуть діяти з 8 січня.

Степанов відповів на питання про те, чи заборонять у супермаркетах продаж ліків, ветеринарних препаратів та кормів для тварин.

«Я бачив цю інформацію, яка вчора з’явилася в мережі. Вона не є достовірною... Чим дозволено буде торгувати, якими товарами, в термін з 00 годин 8 січня до 00 годин 25 січня 2021 року? Це торгівля винятково товарами, що належать до продуктів харчування на торговельних площах, не менше як 60% яких призначено для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин. Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише зі здійсненням адресної поставки замовлень», – повідомив міністр.

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Він також згадав обмеження на торгівлю побутовою хімією і анонсував уточнення від уряду.

«Були ще питання щодо побутової хімії. Думаю, сьогодні зробимо таке уточнення на засіданні уряду, щоб в усіх було розуміння», – анонсував Степанов.

Голова МОЗ звернув увагу на те, що карантинні обмеження діятимуть, за попереднім планом, 16 днів.

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«16 днів – це той термін, який необхіний, щоб збити хвилю розповсюдження COVID-19. Це той захід, який необхідний для нашої країни з точки зору протиепідемічних заходів. Нам це потрібно, щоб ми потім не запроваджували жодних локдаунів, спокійно пройшли пікове зростання захворюваності на грип», – заявив міністр.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 9 грудня підтримав постанову про запровадження жорсткого карантину для боротьби з COVID-19 на період із 8 до 24 січня включно.