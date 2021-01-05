У МОЗ повідомили нові дані про становище з COVID-19 в Україні

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили нові дані стосовно нового коронавірусного захворювання COVID-19 в Україні.

Як написав у фейсбуці голова МОЗ Максим Степанов, протягом минулої доби, 4 січня, в Україні зафіксували 5 334 нові випадки хвороби. Зокрема, захворіли 164 дитини і 362 медпрацівники.

Також за минулу добу з COVID-19 шпиталізували 1 280 осіб, померли від цього захворювання 202 людини, одужали 13 850.

Найбільша кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрована в Києві (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) і Полтавській (376) областях.

За весь час пандемії в Україні було зареєстровано 1 083 585 випадків захворювання, з них померли 19 129 людей.

При цьому, мовиться в повідомленні, дані з окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

«Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя», – нагадав міністр.

Загалом у світі на цей час зареєстровано за весь час пандемії майже 85,7 мільйона випадків COVID-19, із них понад 1,85 мільйона людей померли, понад 48 мільйонів уже видужали.