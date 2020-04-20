МОЗ отримає понад 71 тисячу захисних костюмів для медиків – заступниця міністра

Міністерство охорони здоров’я «найближчим часом» отримає понад 71 тисячу захисних костюмів для медиків, повідомила заступниця міністра Світлана Шаталова у Facebook.

«Для запобігання спекуляцій у пресі і щоб навколо міністерства у черговий раз не розганялася «зрада», хочу чітко прояснити стан справ. Два тижні тому державному підприємству «Медичні закупівлі України» було доручено закупити захисні костюми для наших медичних працівників. Через декілька днів після цього керівник даної установи Арсен Жумаділов публічно заявив, що йому вдалося знайти костюми, при чому за «значно нижчою ціною». Мова йшла про 245 грн за одиницю», – заявила Шаталова.

За її словами, костюми, на які «Медичні закупівлі» намагалися отримати погодження МОЗ, не зможуть забезпечити належний рівень захисту. Крім того, компанія-постачальник не має сертифікатів якості та інших необхідних документів.

«Сам факт, що ДП відзвітувало про костюми до завершення юридичних процедур. дуже схоже на маніпуляцію. «Фахівці» в мережі взагалі познаходили подібні костюми українських виробників «в підпіллі» навіть за 100-150 гривень», – зазначила Шаталова.

У результаті МОЗ самостійно закупило костюми китайського виробництва по 488 гривень. Шаталова заявила, що ці костюми мають необхідний рівень захисту та всі європейські сертифікати.

Підприємство «Медичні закупівлі» наразі не коментувало звинувачення з боку заступниці міністра.

Загалом в Україні підтвердили 5 710 випадків коронавірусу. 151 людина померла, 359 пацієнтів одужали.