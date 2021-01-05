ДП «Медзакупівлі» заявляє про блокування його діяльності з боку МОЗ

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» заявляє про блокування його діяльності з боку Міністерства охорони здоров’я.

«Від початку 2021 року ДП «Медичні закупівлі України» не має фінансування для здійснення своєї операційної діяльності. Міністерство охорони здоров’я України не затвердило Тимчасовий план використання бюджетних коштів на 2021 рік, що був заздалегідь надісланий на МОЗ. Без погодження фінансового забезпечення з боку МОЗ України від початку січня 2021 року робота ДП заблокована», – мовиться в заяві підприємства.

Серед численних дій, які тепер не можуть здійснювати «Медзакупівлі», в заяві названо, зокрема, прийняття і розвезення таких товарів, як ліків і медвиробів, що закуплені за державними програмами МОЗ України: «Зокрема, за такими напрямками, як дитяча та доросла онкологія, дитяча та доросла гемофілія, ДЦП, розсіяний склероз, АРВ-терапія, препарати для лікування дихальних розладів новонароджених тощо. Це також стосується засобів індивідуального захисту і товарів, що закуплені для протидії COVID-19, зокрема захисних костюмів і халатів, медичних масок, експрес-тестів на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та лікарських засобів».

«Ми звертаємось до Кабінету міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України і всіх залучених до цього процесу державних структур: такі документи, як номенклатура товарів до закупівлі, паспорти бюджетних програм і план використання бюджетних коштів на 2021 рік, які, окрім іншого, забезпечують операційну діяльність підприємства, мають бути невідкладно затверджені. Щоденне зволікання наражає на небезпеку пацієнтів, створює незручності постачальникам, завдає шкоди репутації ДП як надійного закупівельника», – наголошено в заяві.

Керівник «Медзакупівель» Арсен Жумаділов, коментуючи в фейсбуці заяву свого підприємства, нагадав, що нинішній голова МОЗ Максим Степанов після свого призначення на цю посаду 30 березня 2020 року «довго затягував, не відкриваючи фінансування ДП». «Тоді він ризикував майбутніми закупівлями та майбутніми поставками. Лише професійна злагоджена робота ДП протягом 2020 року допомогла мінімізувати негативні наслідки. Для міністра тоді обійшлось легким переляком. Для тисяч пацієнтів – викладеними з кишені грішми за ліки або відсутністю доступу до лікування в принципі. І от зараз ми знову без фінансування», – заявив він.

«Тепер це не тільки питання закупівель цього року. Це також питання безперервності поставок та відвантажень ліків і засобів індивідуального захисту, встановлення медичного обладнання в опорних лікарнях країни, роботи інформаційно-аналітичних систем тощо. Викручування рук за рахунок інших», – заявив Жумаділов.

У МОЗ ці заяви ще не коментували.

ДП «Медзакупівлі» і МОЗ у складі нинішнього уряду часто опиняються у стані конфлікту. Зокрема, востаннє дотепер, 3 січня, Жумаділов звинувачував Степанова в тому, що той при закупівлі вакцин від COVID-19 у самому кінці 2020 року запровадив додаткову процедуру погодження закупівель у міністерстві, і таке погодження врешті надійшло лише за одним контрактом, який і був укладений – при цьому, за словами керівника «Медзакупівель», через втручання міністерства за ціною, що була щонайменше на 1 долар за дозу вищою, ніж було здатне домовитися саме підприємство.

Відтак, заявляв тоді Жумаділов, надалі він не має наміру виконувати вказівки міністра щодо погодження закупівель: «Підігравати далі міністру Степанову в його бездарних спробах вести переговори, розділяючи з ним відповідальність за провал у передзамовленні вакцин, я не планую».

Інший скандал у відносинах між держпідприємством і МОЗ виник у квітні-травні 2020 року навколо закупівель захисних медичних костюмів: тоді МОЗ скасувало вже укладений підприємством контракт, заявивши, що костюми не відповідають заявленим вимогам міністерства, і уклало інший контракт на постачання значно дорожчих костюмів, які могли надійти з Китаю тільки зі значною затримкою. Тоді з’ясувалося, що МОЗ підмінило вимоги до костюмів уже після укладення первісного контракту.

Так само напруженими були відносини підприємства і з попереднім головою МОЗ в уряді прем’єра Дениса Шмигаля, Іллею Ємцем. Тоді міністерство на чолі з Ємцем так само блокувало підписання необхідних для роботи «Медзакупівель» документів, зокрема фінансового плану на 2020 рік.

Захисники прав пацієнтів і активісти звертають увагу, що усунення від медичних закупівель державного підприємства і переведення цих закупівель під контроль МОЗ може потенційно бути прибутковим для корумпованих представників міністерства.