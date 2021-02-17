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17 лютого 2021, Київ 21:52
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Хлопчик, який страждає від раку, склав присягу поліцейського – відеорепортаж

Хлопчик, який страждає від раку, склав присягу поліцейського – відеорепортаж
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Хлопчик, який страждає від раку, склав присягу поліцейського – відеорепортаж

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У Сашка Андрійчука вкрай важка форма раку. Лікарі йому допомогти не в силах, але поліцейські Чернівців здійснили мрію хлопчика – прийняли його до своїх лав.

Мрії збуваються навіть, здавалося б, у найбільш безнадійних ситуаціях. Лікарі вирішили не «мучити» 10-річного Сашка Андрійчука з Буковини важким лікуванням, яке йому вже не допоможе. Онкологічна хвороба головного мозку, медуллобластома досягла четвертої стадії. Від співробітників соціального центру «Місто добра» в Чернівцях, де живуть Сашко і його мама, жертви домашнього насильства, поліцейським стало відомо, що хлопчик дуже хоче стати одним із них. Почесну місію прийняти добровольця в свої лави правоохоронці поклали на колег із Чернівців та Івано-Франківської областей. Ті вважали за честь виконати таке доручення. (Відео Reuters)

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