Хлопчик, який страждає від раку, склав присягу поліцейського – відеорепортаж

Мрії збуваються навіть, здавалося б, у найбільш безнадійних ситуаціях. Лікарі вирішили не «мучити» 10-річного Сашка Андрійчука з Буковини важким лікуванням, яке йому вже не допоможе. Онкологічна хвороба головного мозку, медуллобластома досягла четвертої стадії. Від співробітників соціального центру «Місто добра» в Чернівцях, де живуть Сашко і його мама, жертви домашнього насильства, поліцейським стало відомо, що хлопчик дуже хоче стати одним із них. Почесну місію прийняти добровольця в свої лави правоохоронці поклали на колег із Чернівців та Івано-Франківської областей. Ті вважали за честь виконати таке доручення. (Відео Reuters)