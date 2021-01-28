Із 10 онкохворих дітей у США виліковують 9, а в Україні – 6. Чому?

ЛЬВІВ – Сотні українських дітей із діагнозом онкологія потраплять у світовий реєстр американського центру з лікування раку – St.Jude Children’s Research Нospital (Дитячий дослідницький госпіталь святого Юди). Однак лише пацієнти Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, що у Львові. Адже на сьогодні це єдина медична установа України, яка розпочала співпрацю із американським лікувально-науковим центром. Які можливості дає така міжнародна комунікація як для лікарів, так і пацієнтів? І чому у США із раком у дітей борються ефективніше?

«Найважливіше і, водночас, найскладніше – розмовляти з батьками дитини, у якої діагноз онкологія, повідомити їм про рішення лікарів. Але це дуже потрібна розмова», – каже дитячий онколог Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Роман Кізима. Адже від розуміння батьків, чи готові вони ризикувати, коли є шанс боротися з недугою, залежить подальше лікування дитини.

Відтепер кожен новий випадок онкології у дитини буде у реєстрі американського Дитячого дослідницького госпіталю святого Юди (St.Jude Children’s Research Нospital). Зараз львівські лікарі вводять у цю базу історії своїх пацієнтів, починаючи з 2015 року. Це будуть сотні конкретних дітей, які одужали, лікуються, або ж, на жаль, померли.

Це сформує точну базу даних

«Це автоматизована система і наше завдання ввести туди чесні дані. Введення даних це складний процес – оцифрування, анонімність. Вся інформація історії хвороби пацієнта буде не у папках, як ми маємо, а у реєстрі. Пацієнт шифрується під певним номером. Наразі важко назвати кількість, скільки введемо таких дітей у реєстр. Це сформує точну базу даних. Для прикладу, вводиться нове лікування одного з типів раку мозку, відповідно, треба пацієнтів, які ці ліки отримають. Цінність цієї потужної бази, що ми потрапляємо в усі проєкти, заплановані американцями. Першою отримає препарат американська дитина з раком, але п’ятою може бути українська. Колись це було нереально», – каже дитячий онколог Роман Кізима, який координує проєкт з американським медичним центром.

А ще завдяки спільній базі даних можна встановити об’єктивні причини смерті дитини, проаналізувавши такі ж випадки в інших дітей у світі, що дасть розуміння, чи відбулась мутація пухлини, чи допущена лікарська помилка.

Втім спільний реєстр це лише частина проєкту українського і американського медичних закладів. Угоду про співпрацю між двома медичними установами підписали у 2019 році, але не завдяки міждержавним домовленостям між державами, а особистим контактам львівських лікарів і медиків зі США.

Зробили міжнародний аудит лікарні

«Американський медичний центр займається лише дитячою онкологією – лікуванням і наукою. Співпрацює з лікарнями, які можуть представляти країну.

Більшість обласних лікарень в Україні не будуть у цьому проєкті, бо у них мало лікарів і пацієнтів. Ми впровадили кілька пілотних проєктів, реєстр один із них.

Попередньо зробили міжнародний аудит лікарні, тобто всіх її структур, включно кількість ліжок, медсестер, зарплати. Все це проаналізовано, є звіт на 50 сторінках, що показує сильні і слабкі наші сторони, є поради, що нам робити, де взяти кошти, хто нам допоможе, як допоможе американська лікаря St.Jude. Якщо такий аудит замовляли б платно, то вийшла б неймовірна сума, але нам надали це безкоштовно, за умови, що включаємося у науковий проєкт», – розповідає Роман Кізима.

Втім ця співпраця не означає, що у Львів просто зараз надійдуть ліки від раку чи дітей з України лікуватимуть у США.

Але на її основі лікарі мають постійний зв’язок із американськими колегами, вони отримали доступ до всіх новинок у медицині, а ще вдосконалюють систему освіти онкологів, проводять навчальну програма для медсестер.

Маємо добрий потенціал

«Відверто, нам відчинився світ. Маємо добрий потенціал, якусь інфраструктуру, англомовних лікарів. Плануємо створення спеціальності онколог-гематолог. Зараз є окремо онколог і гематалог. Такого у світі немає і навчання фахівця триває два роки. Нам готові допомогти у створенні цієї програми, щоб її адаптувати під українську».

Від 50-70 пацієнтів

На лікуванні у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі (відомий у минулому, як Чорнобильська лікарня) перебуває від 50-ти до 70-ти онкохворих дітей. Відбувається постійна зміна пацієнтів: одних виписують на лікування додому, інші лягають на лікування до закладу.

За словами лікарів, захворюваність на рак серед дітей із року в рік на одному рівні. Найчастіше діагностують у дітей рак крові, а це у 30-40%, злоякісні пухлини головного мозку, саркоми.

У США з 10 хворих на рак дітей виліковують 9, в Україні – 5-6.

Маємо можливість лікувати

«Рівень нижчий, аніж у США і Європі, але не катастрофічний. Може навіть дивно, що у державі з низьким рівнем економіки, прожитковим мінімумом, такий результат. Але ми поруч Європи, маємо можливість лікувати. Справа не в тому, що це заслуга супер онколога, а має працювати загальна система лікування, щоб допоміг сімейний лікар, коли дитина вдома, вмів надати допомогу анестезіолог, черговий педіатр. В Україні у дитячих лікарнях ми це маємо», – зауважив лікар.

Дитячий госпіталь святого Юди заходиться у місті Мемфіс, штат Теннессі. Це єдиний у США медичний заклад, який займається дитячою онкологією – лікуванням і науковою роботою, що дає гарні результати в подоланні дитячого раку.

Науковий підрозділ центру у 20 разів перевищує штат лікарні. Бюджет установи – понад мільярд доларів, а це пожертви меценатів, благодійних фондів, ґранти.

Львівський медичний центр десятиліттями шукає гранти, співпрацює з клініками Європи, Канади, США, залучає благодійні проєкти.

Вдається забезпечити основними ліками

«Держава не може купити три супер ліжка для трансплантації, а благодійний фонд може. Для нього це добра справа. А хтось купив апарат крові, витяжку для хіміотерапію і ми вже маємо лікарню, посередню за рівнем, якщо порівняти з Польщею, але для нас це багато. На даний момент непогано в Україні працює програма закупівлі ліків. Існує група експертів, куди і я вхожу, ми формуємо цей список. Тут зрозумілі правила і вдається забезпечити основними ліками. Ті ліки, що не входять у цей перелік, треба купувати. Тут допомагають благодійні фонди, лікарні, є додаткові обласні програми по онкології, ґранти», – наголошує Роман Кізима.

Для лікарів важливо не лише вилікувати дитину, а повернути її до життя, щоб вона інтегрувалася у суспільство.

До проєкту американського центру з лікування дитячої онкології увійдуть також Національний інститут раку і київський Охмадит.

За даними Національного канцер-реєстру України, у 2020 році злоякісні новоутворення виявили у тисячі дітей. За словами міністра Максима Степанова, цей показник на злоякісні новоутворення в Україні дорівнює 14,7 на 100 тисяч дитячого населення. Понад 30 закладів медицини надають дітям із онкологією спеціалізовану допомогу.

Україна напрацювала Національну стратегію контролю онкологічних захворювань до 2030 року. Складовими програми, зокрема, є:



діагностика і системне лікування злоякісних новоутворень у дітей у національних чи міжрегіональних дитячих онкологічних центрах;



лікування на основі міжнародних клінічних протоколів;



запровадження навчання із дитячої онкології та онкогематології педіатрів і сімейних лікарів;



створення єдиної спеціальності «лікар-гематолог-онколог дитячий»;



навчальна програма на основі міжнародних стандартів.

Власне, МОЗ заявив про наміри рухатися до того, що й вимагає співпраця з американським центром із лікування дитячої онкології.

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