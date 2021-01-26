Чехія почала вакцинувати населення від COVID-19: хто отримує щеплення першими?

ПРАГА – У країнах Європи продовжується вакцинація населення. Зокрема Чехія вже замовила 12 мільйонів доз і перші партії вже надійшли до країни. Першими публічно вакцину отримали перші обличчя, зокрема прем’єр-міністр Андрей Бабіш. Протягом кількох тижнів нового року щеплення отримали медики, які безпосередньо працюють із хворими на коронавірус. З середини січня у країні почали приймати заяви на отримання щеплення від населення. Першими отримали право зареєструватися люди старші за 80 років.

Аби подивитися, як відбувається процес вакцинації проти «ковіду», вирушаємо до однієї з празьких лікарень у центрі міста. У медичних закладах, зазвичай, чимало людей похилого віку, однак нині – в рази більше.

«Мені не страшно і я почуваюся добре. Можна навіть сказати тішуся. Вже набридла ця хвороба, стільки навколо неї галасу», – розповідає 87-річний Радован Клезл, якого кореспонденти Радіо Свобода зустріли біля лікарні.

Радован якраз поспішав встигнути на призначений в лікарні час. Каже достеменно вивчив усю інформацію про вакцину і не вірить в конспірологічні теорії. Єдине із чим були проблеми – реєстрація на щеплення. Її необхідно пройти на офіційному сайті чеського МОЗ, вказавши свою електронну пошту та номер телефону.

«Мене зареєстрував мій лікар, оскільки потрібно було вказати електронну поштову скриньку. Я спочатку спробував це зробити сам, але це було доволі складно з усіма цими даними та цифрами. Гадаю, що така проблема могла бути у багатьох людей мого віку», – розповідає Радован.

Піднімаємося із чоловіком на третій поверх лікарні – у холі кілька десятків людей, які тримаються за руку. На стінах буклет – «Після уколу відпочиньте 30 хвилин». На рецепції у Радована перевіряють картку страхування, міряють температуру та дають бюлетень, де описано як поводитися під час та після вакцинації.

– Добрий день, ви лівша чи правша?

– Правша.

– Тоді готуйте ліву руку, кілька хвилин і отримаєте вакцину.

«Головне, про що ми питаємо перед вакцинацією пацієнтів – чи вони добре почуваються, та чи не застуджені вони. Чи бувала в них колись погана реакція на будь-яку вакцину. Чи перехворіли вони на «ковід». Якщо пацієнт приймає ліки для розрідження крові, ми накладаємо холодний компрес, оскільки може виникнути гематома», – розповів Радіо Свобода лікар Павел Кожелскі.

Павел й сам тиждень тому отримав вже другу дозу вакцини. Розповів, що почувається добре. Єдине що – у перший день щеплення трохи боліла голова та рука, в яку робили укол. Однак йому поки що не відомо про пацієнтів, які вже встигли отримати вакцину в цій лікарні і мали важкі симптоми.

«Ми чули про летальні випадки після отримання вакцини від компанії Pfizer, зокрема у Норвегії. Однак поки що наші пацієнти не зверталися до нас із будь-якими ускладненнями. Якщо ж вони відчувають якісь симптоми, ми рекомендуємо їм одразу звертатися до свого сімейного лікаря», – розповів Павел Кожелскі.

Серед 12 мільйонів замовлених вакцин (населення Чеської Республіки станом на 2020 рік – 10,69 млн) першою партією надійшла вакцина від американського концерну . Координатор групи вакцинації у цій лікарні Діта Свободова погодилася показати кореспондентам Радіо Свобода в яких умовах вона зберігається. На подив, після відомих даних про необхідну температуру у -70°, колби з вакциною Діта дістає зі звичайного холодильника.

«Ось так виглядає вакцина. Відповідаючи на ваше питання – так, вона зберігається при -70°. Однак те, що ви зараз бачите – вже розморожений стан рідини. В такому вигляді вона може бути до 5 годин і за цей час ми маємо використати її. Один такий флакончик розбавляється фізіологічним розчином і цього вже вистачає на 6 щеплень», – розповіла пані Свободова.

До тих же людей похилого віку, які не можуть самостійно прийти до центрів вакцинації приїздить мобільна бригада медиків. У співпраці з чеським «Червоним хрестом» кілька груп по всьому місту виїздить, за звичай, до будинків пристарілих, де знаходяться люди, хто або не має родичів, які б могли допомогти, або не можуть прийти за станом здоров’я.

«Ми виїжджаємо кожного дня. Авто нам надає «Червоний хрест» і за день ми вакцинуємо приблизно 100 людей», – розповіла Радіо Свобода медсестра мобільної бригади.

Станом на 26 січня 2021 року вакцину у Чехії від COVID-19 отримали понад 200 тисяч медиків і літніх людей. Щойно усі групи ризику отримають вакцину записатися на її отримання зможуть усі охочі. Згідно з планами чеського МОЗ, це трапиться не раніше квітня 2021.

Іноземці ж, які проживають на території Чехії (українська громада є найбільшою в країні), за словами міністра охорони здоров'я Яна Блатного, не втратять право на вакцинацію. При наявності медичного страхування, як чеського так і міжнародного, люди, які тривалий час проживають в Чехії, зможуть отримати щеплення. Однак подавати заявки на вакцинацію необхідно буде не через сайт МОЗ, а через особистого лікаря.

Надзвичайний стан у Чехії через пандемію коронавірусу було продовжено до 14 лютого 2021 року.