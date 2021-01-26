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26 січня 2021, Київ 17:25
Світ

Чехія почала вакцинувати населення від COVID-19: хто отримує щеплення першими?

87-річний мешканець Праги Радован Клезл після щеплення проти коронавірусу

ПРАГА – У країнах Європи продовжується вакцинація населення. Зокрема Чехія вже замовила 12 мільйонів доз і перші партії вже надійшли до країни. Першими публічно вакцину отримали перші обличчя, зокрема премєр-міністр Андрей Бабіш. Протягом кількох тижнів нового року щеплення отримали медики, які безпосередньо працюють із хворими на коронавірус. З середини січня у країні почали приймати заяви на отримання щеплення від населення. Першими отримали право зареєструватися люди старші за 80 років.

Аби подивитися, як відбувається процес вакцинації проти «ковіду», вирушаємо до однієї з празьких лікарень у центрі міста. У медичних закладах, зазвичай, чимало людей похилого віку, однак нині в рази більше.

Люди похилого віку стали першими, хто отримав вакцину в Чехії
Люди похилого віку стали першими, хто отримав вакцину в Чехії

«Мені не страшно і я почуваюся добре. Можна навіть сказати тішуся. Вже набридла ця хвороба, стільки навколо неї галасу», – розповідає 87-річний Радован Клезл, якого кореспонденти Радіо Свобода зустріли біля лікарні.

Радован якраз поспішав встигнути на призначений в лікарні час. Каже достеменно вивчив усю інформацію про вакцину і не вірить в конспірологічні теорії. Єдине із чим були проблеми – реєстрація на щеплення. Її необхідно пройти на офіційному сайті чеського МОЗ, вказавши свою електронну пошту та номер телефону.

«Мене зареєстрував мій лікар, оскільки потрібно було вказати електронну поштову скриньку. Я спочатку спробував це зробити сам, але це було доволі складно з усіма цими даними та цифрами. Гадаю, що така проблема могла бути у багатьох людей мого віку», – розповідає Радован.

Медики, які проводять вакцинацію, вже отримали щеплення від COVID-19
Медики, які проводять вакцинацію, вже отримали щеплення від COVID-19

Піднімаємося із чоловіком на третій поверх лікарні – у холі кілька десятків людей, які тримаються за руку. На стінах буклет – «Після уколу відпочиньте 30 хвилин». На рецепції у Радована перевіряють картку страхування, міряють температуру та дають бюлетень, де описано як поводитися під час та після вакцинації.

– Добрий день, ви лівша чи правша?

– Правша.

– Тоді готуйте ліву руку, кілька хвилин і отримаєте вакцину.

Щеплення вакциною від Pfizer відбувається у два етапи. За тиждень Радован мусить прийти в лікарню за ще одним уколом
Щеплення вакциною від Pfizer відбувається у два етапи. За тиждень Радован мусить прийти в лікарню за ще одним уколом

«Головне, про що ми питаємо перед вакцинацією пацієнтів – чи вони добре почуваються, та чи не застуджені вони. Чи бувала в них колись погана реакція на будь-яку вакцину. Чи перехворіли вони на «ковід». Якщо пацієнт приймає ліки для розрідження крові, ми накладаємо холодний компрес, оскільки може виникнути гематома», – розповів Радіо Свобода лікар Павел Кожелскі.

Павел й сам тиждень тому отримав вже другу дозу вакцини. Розповів, що почувається добре. Єдине що – у перший день щеплення трохи боліла голова та рука, в яку робили укол. Однак йому поки що не відомо про пацієнтів, які вже встигли отримати вакцину в цій лікарні і мали важкі симптоми.

«Ми чули про летальні випадки після отримання вакцини від компанії Pfizer, зокрема у Норвегії. Однак поки що наші пацієнти не зверталися до нас із будь-якими ускладненнями. Якщо ж вони відчувають якісь симптоми, ми рекомендуємо їм одразу звертатися до свого сімейного лікаря», – розповів Павел Кожелскі.

Однієї пляшечки із вакциною вистачає на 6 щеплень
Однієї пляшечки із вакциною вистачає на 6 щеплень

Серед 12 мільйонів замовлених вакцин (населення Чеської Республіки станом на 2020 рік – 10,69 млн) першою партією надійшла вакцина від американського концерну . Координатор групи вакцинації у цій лікарні Діта Свободова погодилася показати кореспондентам Радіо Свобода в яких умовах вона зберігається. На подив, після відомих даних про необхідну температуру у -70°, колби з вакциною Діта дістає зі звичайного холодильника.

«Ось так виглядає вакцина. Відповідаючи на ваше питання – так, вона зберігається при -70°. Однак те, що ви зараз бачите – вже розморожений стан рідини. В такому вигляді вона може бути до 5 годин і за цей час ми маємо використати її. Один такий флакончик розбавляється фізіологічним розчином і цього вже вистачає на 6 щеплень», – розповіла пані Свободова.

Після розморожування вакцина від Pfizer зберігається не більше 5 годин
Після розморожування вакцина від Pfizer зберігається не більше 5 годин

До тих же людей похилого віку, які не можуть самостійно прийти до центрів вакцинації приїздить мобільна бригада медиків. У співпраці з чеським «Червоним хрестом» кілька груп по всьому місту виїздить, за звичай, до будинків пристарілих, де знаходяться люди, хто або не має родичів, які б могли допомогти, або не можуть прийти за станом здоров’я.

Мобільна бригада встигає вакцинувати близько 100 людей похилого віку на день
Мобільна бригада встигає вакцинувати близько 100 людей похилого віку на день

«Ми виїжджаємо кожного дня. Авто нам надає «Червоний хрест» і за день ми вакцинуємо приблизно 100 людей», – розповіла Радіо Свобода медсестра мобільної бригади.

Станом на 26 січня 2021 року вакцину у Чехії від COVID-19 отримали понад 200 тисяч медиків і літніх людей. Щойно усі групи ризику отримають вакцину записатися на її отримання зможуть усі охочі. Згідно з планами чеського МОЗ, це трапиться не раніше квітня 2021.

Іноземці ж, які проживають на території Чехії (українська громада є найбільшою в країні), за словами міністра охорони здоров'я Яна Блатного, не втратять право на вакцинацію. При наявності медичного страхування, як чеського так і міжнародного, люди, які тривалий час проживають в Чехії, зможуть отримати щеплення. Однак подавати заявки на вакцинацію необхідно буде не через сайт МОЗ, а через особистого лікаря.

Надзвичайний стан у Чехії через пандемію коронавірусу було продовжено до 14 лютого 2021 року.

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    Сергій Стеценко

    Приєднався до Української редакції Радіо Свобода в Празі у березні 2018 року. Телевізійний журналіст, документаліст та сценарист. До команди Радіо Свобода працював кореспондентом та автором спецпроєктів на телеканалі СТБ. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. В професії – з 2007 року.

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