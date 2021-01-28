Немає підтверджень щодо коронавірусу в китайському морозиві, виготовленому з української сироватки – посольство

Наразі немає офіційних підтверджень того, що у морозиві, яке виготовляється китайським підприємством Tianjin Daqiaodao Food Co. Ltd на основі української сироватки, виявлено коронавірус. Про це повідомило Посольство України у Китаї у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Посольство тримає питання на особливому контролі, і наразі вже отримало офіційну відповідь від Генеральної митної адміністрації Китаю, в якій зазначається, що перевірка імпортованої з України сироватки на наявність коронавірусу ними не здійснювалася у зв’язку з тим, що нема необхідності у ПЛР-тестуванні сухої сироватки», – йдеться у відповіді посольства.

Читайте також: Експерти ВООЗ почнуть польові дослідження в Ухані

Аби з’ясувати ситуацію навколо імпорту в Китай української сироватки, Посольство України в Китаї направило офіційні звернення до Міністерства закордонних справ Китаю, Міністерства комерції Китаю, Генеральної митної адміністрації Китаю, Комісії охорони здоров’я Китаю, Народного уряду міста Тяньцзінь, Китайського Центру з контролю та профілактики захворювань, Спільного механізму запобігання і контролю пандемії Державної ради Китаю.

Посольство також провело бесіди із міжнародними відділами цих відомств.

Читайте також: Більше половини українців вважають вакцинацію від COVID-19 потрібною – опитування

14 січня китайські ЗМІ поширили інформацію про те, що у морозиві китайського підприємства Tianjin Daqiaodao Food Co. Ltd виявлено коронавірус. 15 січня почали з’являтися повідомлення, що місцевий муніципальний відділ контролю зафіксував три позитивні випадки виявлення коронавірусу у сироватці, імпортованій з України.

Окрім української сироватки, за повідомленням китайських медіа, під час виготовлення морозива також використовувалося сухе молоко, ввезене з Нової Зеландії.