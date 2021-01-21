США звинуватили Китай у геноциді уйгурів, Пекін відповів санкціями. Що далі?

Reuters

Associated Press

Після того, як адміністрація тодішнього президента США Дональда Трампа днями звинуватила Китай у геноциді переважно мусульманського за вірою народу уйгурів, Пекін відповів санкціями проти групи американських посадовців, тепер уже колишніх. Нинішня адміністрація президента Джо Байдена різко критикує ці санкції Китаю. (За матеріалами агентств Reuters і Associated Press.)

Рішення Китаю накласти санкції на колишніх посадовців адміністрації Дональда Трампа «непродуктивне і цинічне», заявила речниця Ради національної безпеки в адміністрації Джо Байдена. Вона закликала американців із обох партій засудити цей крок.

Приблизно в той час, як 20 січня в Вашингтоні відбувалася інавгурація Байдена, Китай оголосив про санкції проти державного секретаря Майка Помпео, який залишав посаду, і якого Пекін назвав «брехуном і ошуканцем». Разом із ним під ці китайські санкції потрапили ще 27 чільних посадовців часів президентства Трампа.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Помпео й інші «планували, просували і здійснювали» кроки, що були втручанням у внутрішні справи країни. Відтак їм і членам їхніх родин заборонений в’їзд до Китаю, а компаніям, пов’язаним із ними, обмежені можливості ведення бізнесу в Китаї.

«Накладення цих санкцій у день інавгурації схоже на намагання зіграти на міжпартійних розбіжностях», – заявила агентству Reuters 20 січня речниця Ради нацбезпеки Байдена Емілі Горн.

«Американці з обох партій мали б розкритикувати цей непродуктивний і цинічний крок. Президент Байден прагне працювати з лідерами обох партій, щоб поставити Америку в конкурентно переможне становище над Китаєм», – додала вона.

Помпео, який за останні тижні на посаді запровадив проти Китаю цілий вал заходів, 19 січня заявив, що Китай здійснив «геноцид і злочини проти людяності» щодо мусульман-уйгурів.

«Це так зване визначення Помпео – не більше ніж папірець, – заявила у відповідь речниця МЗС Китаю. – Цей американський політик сумно відомий своєю брехнею й ошуканством, він робить із себе посміховисько і грає роль клоуна».

Китай не раз відкидав критику щодо його зловживань у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі, де, за даними ООН, принаймні один мільйон уйгурів і інших мусульман утримують у таборах.

Обраний Байденом наступник Помпео Антоні Блінкен сказав відразу після заяви Помпео 19 січня, що згоден із його оцінкою.

Як він сказав на слуханні в Сенаті щодо затвердження його на посаді держсекретаря, «немає сумнівів», що Китай становить найсерйозніший виклик для Сполучених Штатів із-поміж усіх держав, і що він вважає, що існують дуже міцні підвалини для створення двопартійної політики США для протистояння Пекінові.

Що може бути далі після того, як США звинуватили Китай у геноциді?

Звинувачення Китаю з боку США в геноциді стосується гострого питання щодо прав людини в відносинах Китаю і Заходу.

Як один із останніх своїх кроків на посаді держсекретаря Майк Помпео заявив 19 січня, що політика Китаю, спрямована проти мусульман у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі, становить «злочини проти людяності» і «геноцид».

Сіньцзян-Уйгурський автономний район на далекому заході Китаю є батьківщиною для народу уйгурів, переважно мусульман за вірою. Китай заперечує порушення прав людини і заявляє, що його дії в регіоні необхідні, щоб протистояти загрозі сепаратизму і тероризму.

Чому Китай звинувачують у геноциді?

Помпео згадав примусовий контроль за народжуваністю серед уйгурів, який задокументувало раніше американське агентство Associated Press, і примусову працю, яку агентство в своїх розслідуваннях пов’язало з виробами, імпортованими до США, – такими, як одяг, відеокамери і комп’ютерні монітори.

«Я вважаю, що цей геноцид триває, і що ми є свідками систематичних намагань китайської партії-держави знищити уйгурів», – заявив Помпео.

Що відповідає Китай?

Китай рішуче захищає свою політику і становище з правами людини в Сіньцзяні, заявляючи, що конституція і закони країни передбачають рівне ставлення до всіх громадян. Пекін заперечує, що нав’язує там примусові заходи контролю за народжуваністю і примусову працю. Китай твердить, що ті, хто стоїть за такими звинуваченнями, брешуть у намаганні забруднити репутацію Китаю і вповільнити його розвиток.

Сюй Ґуйсян, заступник речника Сіньцзянського відділення владної Комуністичної партії Китаю, заявив журналістам минулого тижня, що рішення щодо контролю за народжуваністю ухвалюються за власним бажанням людей і що «жодна організація чи особа не може в це втручатися».

А речниця МЗС Китаю Хуа Чуньїн назвала 20 січня Помпео «клоуном» і заявила, що його означення Китаю як призвідника геноциду і злочинів проти людяності – лише «непотрібний папірчик».

Що буде далі?

Офіційне звинувачення в геноциді не тягне ніяких негайних наслідків, але вимагає від США брати його до уваги при розробці політики щодо Китаю.

Воно чинить тиск на президента Байдена, щоб він продовжив сувору лінію щодо Китаю. Він і члени його команди з національної безпеки в минулому висловлювали підтримку такому визначенню.

Антоні Блінкен, якого Байден обрав на посаду державного секретаря, заявив 19 січня, що адміністрація Трампа мала рацію, зайнявши суворішу позицію щодо Китаю, але невдало підійшла до справи, бо відчужила союзників США і не виступила й на захист прав людини деінде в світі.

Як відповість Китай нині?

Китай може не забажати відразу починати сваритися з адміністрацією Байдена і обмежити свою лайку особою Помпео і розраховувати свою відповідь, виходячи з можливості послаблення напруженості після того, як вона була розпалена за часів Трампа.

Як і в випадку з більшістю чутливих для Китаю питань, він суворо обмежив доступ іноземних засобів інформації до Сіньцзяну і намагається обмежити і внутрішнє обговорення, щоб лишалися тільки офіційні заяви.

Але «прощальний постріл» адміністрації Трампа, ймовірно, далі напружить відносини найближчим часом, вважає Ши Їньхун, професор міжнародних відносин Китайського народного університету в Пекіні. За його словами, і так малі шанси знизити напруженість між Китаєм і США тепер іще більш обмежені на наступні тижні й місяці.