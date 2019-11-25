Китай до деталей контролює життя представників етнічних меншин у таборах – розслідування

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) оприлюднив витік інформації про те, як китайська влада контролює життя до 3 мільйонів людей, яких утримують у масових таборах у провінції Сіньцзян.

ICIJ назвав масив оприлюднених 24 листопада даних «Китайськими телеграмами». За твердженням журналістів, він розкриває механізм, за яким працює «Орвелівська система масового спостереження та «превентивної поліцейської діяльності» у переважно мусульманському регіоні.

Серед оприлюднених даних – інструкція, схвалена головою служби безпеки Сіньцзяну, населеному уйгурами та іншими етнічними меншинами, в 2017 році. Цей документ регулює все, від частоти стрижок до часу, коли двері в таборах мають зачинятися та відчинятися.

Також, за даними журналістів, поліція використовує збір даних та штучний інтелект, щоб обирати, кого затримати та відправити до табору.

Читайте також: Світовий банк скорочує допомогу Сіньцзяну через політику Китаю в цьому регіоні​

Пекін виправдовує використання таборів для інтернованих тим, що там надають утримуваним цінні професійно-технічні навички, а мусульман відвертають від екстремізму.

Китай відкидає дані, наведені в публікації ICIJ, назвавши їх «чистою підробкою та фейковими новинами».

Раніше в листопаді 2019 року організація «Національний рух пробудження Схіного Туркестану», базована у Вашингтоні, заявила, що встановила місцерозташування близько 500 таборів та в’язниць, які Китай підтримує у межах масової програми інтернування уйгурської етнічної меншини.

За оцінками ООН в 2018 році, близько 1 мільйона уйгурів та інших тюркомовних корінних жителів Сіньцзяну, переважно мусульман, утримують у так званих «контрекстремістських центрах» у цій провінції. Мільйони, за повідомленнями, перебувають у таборах перевиховання.

Пекін заявляє, що місця утримання є «професійно-технічними» закладами, а їхня мета – навчання та розвиток робочих навичок.