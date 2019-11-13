Активісти заявляють, що встановили близько 500 тюрем для уйгурів у Китаї

Базована у Вашингтоні група уйгурських активістів заявляє, що встановила місцерозташування близько 500 таборів та в’язниць, які Китай підтримує у межах масової програми інтернування угйурської етнічної меншини.

Національний рух пробудження Східного Туркестану (неприбуткова організація, яка виступає за незалежність здебільшого мусульманського регіону Синьцзян) 12 листопада опублікувала першу частину даних про місцерозташування 182 ймовірних концентраційних таборів.

Рух упродовж року аналізував дані сервісу Google Earth й інформацію з Китаю. Це допомогло активістам визначити місцерозташування інших 209 ймовірних тюрем та 74 ймовірних трудових таборів. Активісти планують оприлюднити ці дані згодом.

Опреаційний директор руху Кайл Олберт заявив у коментарі Agence France-Presse, що значна частина тюрем не була відома. Аналітик Андерс Корт, який раніше працював в американський розвідці й останнім часом консультував активістів, уточнив, що не було інформації про близько 40% знайдених місць ув’язнення.

Активісти припускають, що Пекін може утримувати набагато більше, ніж один мільйон людей, про які говорить ООН.

Водночас у травні топ-посадовець Пентагону з питань Азії Рендалл Шрівер говорив про близько три мільйони ув’язнених. Загалом населення Синьцзяна сягає 10 мільйонів.

Національний рух пробудження Східного Туркестану характеризує кампанію «масового інтернування» як Голокост.