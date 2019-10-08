США запровадили санкції проти 28 китайських організацій і фірм

Сполучені Штати Америки внесли до списку санкцій 28 китайських державних установ і приватних фірм за причетність до порушення прав етнічних меншин, серед яких головним чином – уйгури і казахи, які населяють західний регіон Китаю.

Серед підсанкційних опинилося Управління громадської безпеки Синьцзян-Уйгурського автономного району КНР, 19 підлеглих йому організацій, а також 8 компаній, найвідоміша з яких Hikvision, найбільший в світі виробник систем відеоспостереження.

У заяві Міністерства торгівлі США йдеться, що ці об’єкти «були викриті в порушеннях прав людини і зловживанні під час кампанії репресій, масових незаконних затримань і веденні електронного спостереження за уйгурами, казахами і іншими групами представників мусульманських меншин». Внесення в спеціальний список Міністерства торгівлі передбачає заборону на імпорт американських технологій без спеціального дозволу влади США.

Компанія Hikvision висловила протест з приводу цього рішення США, вказавши, що кілька місяців тому найняла спеціального радника, американського фахівця у галузі прав людини, щоб переконатися у відповідності своїх дій міжнародним нормам.

У квітні група американських законодавців закликала адміністрацію президента США Дональда Трампа покарати китайські компанії, «причетні до порушення прав людини». Згідно з даними ООН, в китайських центрах масового утримання під вартою зараз перебуває понад мільйон уйгурів та інших представників мусульманських меншин.