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12 листопада 2019, Київ 00:39
Новини | Міжнародні

Світовий банк скорочує допомогу Сіньцзяну через політику Китаю в цьому регіоні

Поліцейські патрулюють старе місто в Кашгарі, провінція Сіньцзян, Китай, червень 2019 року

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Світовий банк заявив про скорочення проєкту професійно-технічної освіти в китайській провінції Сіньцзян на тлі міжнародної критики Пекіну через його політику щодо цього регіону. Таку заяву установа оприлюднила 11 листопада.

Світовий банк ухвалив це рішення після службової перевірки програми. Перевірка стартувала в серпні 2019 року на тлі занепокоєнь з приводу того, що Китай може використовувати позику для фінансування порушень прав людини.

За заявою Світового банку, перегляд програми «не підкріпив доказами звинувачення». Однак установа все одно вирішила скоротити фінансування запланованих раніше в Сіньцзяні «шкіл-партнерів» в ході запобіжних заходів.

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«З огляду на ризики, пов’язані зі школами-партнерами, які розташовані далеко одна від одної і які буде важко моніторити, масштаби та вплив проєкту будуть скорочені», – йдеться в заяві.

Складова проєкту, яка передбачає такі школи в Сіньцзяні, буде скасована, додають у Світовому банку.

За оцінками ООН в 2018 році, близько 1 мільйона уйгурів та інших тюркомовних корінних жителів Сіньцзяну, переважно мусульман, утримують у так званих «контрекстремістських центрах» у цій провінції. Мільйони, за повідомленнями, перебувають у таборах перевиховання.

Пекін заявляє, що місця утримання є «професійно-технічними» закладами, а їхня мета – навчання та розвиток робочих навичок.

Танці, пісні, уроки кулінарії: влада Китаю показала журналістам табори перевиховання – відео
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Танці, пісні, уроки кулінарії: влада Китаю показала журналістам табори перевиховання – відео

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